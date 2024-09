Meta představila brýle Orion, budoucnost AR

Zdroj: Meta

Technologie virtuální reality je sice zajímavá, ale ve všech případech se jedná o poměrně velké zařízení, které si nasadíte na hlavu a odříznete se od reality. Sice jsou zde takové typy, které umí pracovat s prostředím, v kterém se nacházíte, ale stále nejde o nic pohodlného. Ani řešení od Applu není spásné. Je zajímavé, pokročilé a nabízí zajímavé možnosti, ale není to o pohodlném nošení. Mezitím zde máme společnosti snažící se přinést chytré brýle s integrovanými speciálními displeji. Bohužel i tato zařízení nenabízí takové možnosti. Buď zobrazují jednoduchý obraz, nebo jsou příliš robustní. Nedávno jsme si například vyzkoušeli TCL RayNeo X2. Meta nyní přichází zřejmě s nejpokročilejšími brýlemi. Apple může být rád, že se ještě nebudou prodávat.

Meta Orion

Meta představila brýle Orion jako technologickou ukázku toho, co je dnes možné vyrobit. Nikdo nezmínil cenu, jelikož se nebudou v této fázi vývoje prodávat. Cena by byla astronomická vzhledem k tomu, co vše bylo použito pro výrobu. Stačí jen zmínit, že jsou vyrobeny z magnesia a navíc nemají běžné sklo. Meta použila materiál karbid křemíku, do které vtiskla strukturu umožňující ohýbání světla z mini projektorů v brýlích. I díky tomu se nabízí 70° zorné pole. Dle firmy se jedná o největší v dané kategorii.

Samotné brýle mají v sobě 7 kamer a mnoho senzorů, přičemž si Meta vyvinula poměrně hodně vlastních čipů a součástek jen kvůli těmto brýlím. Vše podléhalo miniaturizaci, ale i tak nebylo možné vše dostat do rámu. Proto je zde i jednotka, která je bezdrátově spojena s brýlemi a obsahuje veškerý výpočetní výkon.

Co se týče ovládání, tak Orion lze zadávat příkazy hlasem, ale hlavně je zde možnost sledování očí, takže jen pohledem stačí vybrat nějaký objekt. K brýlím je také speciální náramek s EMG, tedy umí sledovat signály vedoucí do svalů. Jakmile ho má uživatel na ruce, může provádět gesta prsty, přičemž náramek zaznamenává signál a následně o interpretuje. Brýle mimo jiné umí sledovat ruce jako takové.

Výpočetní jednotka by měla vydržet na jedno nabití celý den, brýle jako takové dvě až tři hodiny. To platí o aktuálním modelu, ale Meta chce vše ještě více miniaturizovat, zefektivnit a vylepšit.

Meta Orion je prototyp a ačkoliv by se zařízení mohlo prodávat, Meta chce spíše dále pracovat na finálním produktu. Uvedla, že se nyní zaměří na kvalitu AR zobrazení, zejména na ostrost obrazu, a samozřejmě na celkovou konstrukci. Chtějí, aby zařízení nevypadalo tak robustně.

