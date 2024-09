Zdroj: Google

Google se snaží zavést co nejvíce bezpečnostních ochran, přičemž se soustřeďuje na oprávnění pro aplikace. V porovnání s minulostí je jich dnes více, navíc je nemusíte ani přijmout, případně jde některé udělit dočasně. Problém ale může nastat u aplikací z neznámých zdrojů. Zde je větší riziko, že taková aplikace bude otravovat, ale hrozí i odcizení dat nebo zneužití. Z bezpečnostních důvodů dochází k ještě většímu omezení.

Nemohou ani žádat o oprávnění

Android 15 co nevidět zamíří v podobě aktualizace pro mobily a také se začnou objevovat první mobily s předinstalovanou touto verzí. Obsahuje zajímavá vylepšení, ale také se zde nabízí určitá omezení, v tomto případě tedy pro aplikace z neznámých zdrojů. Jde tedy o takové, které si nainstalujete mimo Obchod Play.

Od Androidu 13 je omezen přístup k usnadnění, což se dá zneužít k ovládání mobilu. Android 15 má rozšířený seznam. Aplikace nemohou žádat o přístupnost, čtení notifikací, data o používání, zobrazování přes jiné aplikace a také je omezena možnost nastavení aplikace jako hlavní pro hovory nebo SMS.

Jde vidět, že došlo ke značnému rozšíření. Jak můžete vidět na obrázcích výše, tak aplikace, jakmile požádá o oprávnění, zobrazí se vám jen dialogové informativní okno. Zde je více méně sděleno, že aplikace asi nepochází z důvěryhodného zdroje. To ale automaticky neznamená, že aplikaci nemůžete manuálně skrze nastavení udělit patřičná oprávnění. Jen se jedná o delší proces a více klikání. To je asi i dobře, jelikož je větší šance, že si uživatel uvědomí, že je něco špatně, jinak nebo by to neměl dělat.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Android 15: Aplikace třetích stran budou více omezené

Předchozí článek Google vylepšuje Mapy ostřejšími satelitními snímky a rozšířeným Street View Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama