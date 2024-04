Waze dostává několik novinek pro lepší navigování

Zdroj: Waze

Google sice hodně informuje o novinkách ve sví hlavní aplikaci Mapy nejen pro navigování, ale nezapomíná ani na svou druhou službu Waze. Ta dostává šest vylepšení, které mají napomoci s lepším přizpůsobením jízdy.

6 nových funkcí

Většinou jsou kruhové křižovatky poměrně jednoduché, ale jakmile se jedná o víceproudé, řidiči mohou být nejistí, do kterého pruhu vlastně jet, zejména když si pořádně nepřečtou dopravní značky. Waze toto pomůže řešit přímou informací, do kterého pruhu vjet, abyste správně odbočili. Tato novinka přichází tento měsíc pro uživatele Androidu, iOS si počká do konce tohoto roku.

Společnost také pracuje ve spolupráci s partnery Waze for City na možnosti upozornění výskytu záchranných složek na vaší trase. Aplikace bude informovat s předstihem, aby řidič upravil svou rychlost a dbal vyšší opatrnosti. Funkce ale bude dostupná prvně pro země jako USA, Kanada, Mexiko a Francie. Postupně se bude rozšiřovat tam, kde dochází ke spolupráci.

Že některé navigace již ukazují rychlostní limit, je rozhodně dobře, ale Waze začne upozorňovat na změnu omezení dopředu. Díky tomu bude možné se připravit na změnu a lépe si naplánovat zrychlování nebo zpomalování. Hlavně změna rychlosti uživatele nepřekvapí. Funkce bude dostupná již tento měsíc.

V rámci navigování také budete dopředu upozornění na ostré zatáčky, zpomalovacích nerovnostech atd. I zde tedy Waze cílí na to, aby vás tyto změny nepřekvapily a dopředu jste mohli uzpůsobit svou jízdu. Další novinka se týká parkování. Nejenže aplikace nabídne informace o parkovacích domech, ale nabídne se i případná rezervace a také funkce placení. Novinku vytvořili ve spolupráci s firmou Flash, ale je k dispozici jen v USA a v Kanadě. Společnost ale slibuje rozšiřování takové funkce, ale to bude vyžadovat spolupráci s dalšími firmami. Neočekáváme rychlou dostupnost v našem koutu.

Poslední nová funkce se týká oblíbených tras. Někdy prostě řidič nechce absolvovat tu nejlepší, jelikož má svou oblíbenou. Waze nově nabídne seznam oblíbených, přičemž přidá i dodatečné informace o zpoždění nebo výlukách. Řidič si tak bude moci lépe porovnat jednotlivé trasy a vybrat si tu, která mu bude v danou chvíli více vyhovovat.

Zdroj: phonearena.com



Domů Články Waze dostává několik novinek pro lepší navigování

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama