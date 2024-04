Leica představila svůj třetí mobil, Leitz Phone 3

Zdroj: Leica

V dnešní době je stále populární, když výrobce mobilů spolupracuje s jinou společností se zkušenostmi v oblasti focení. Právě Xiaomi spolupracuje nyní výhradně s firmou Leica, například na nejnovějších top modelech, aby společnost měla lepší kvalitu fotek. Právě model Xiaomi 14 Ultra jsme prověřili přímo v Alpách. Leica má ale i svou vlastní řadu mobilů.

Leitz Phone 3

Mobilní telefony přímo od Leica vychází pod názvem Leitz Phone, přičemž v tomto týdnu jsme se dočkali třetí generace. Leitz Phone 3 je tak trochu specialitkou, nebo možná mobilem pro nadšence a příznivce této značky. Mobil můžeme zařadit mezi top modely, jelikož nabízí relativně moderní procesor z nejvyšší řady, stereo, odolnost vůči vodě a bezdrátové nabíjení.

To hlavní je na zadní straně, konkrétně senzor s 47,2 MPx, což je netradiční hodnota. Jde ale o jednopalcový typ s optickou stabilizací obrazu. Leica si na něm nechala záležet a slibuje od něj věrohodný zážitek, nebo spíše tedy výsledky. Je zde i sekundární snímač, ale ten je určen pro hloubku ostrosti.

Další chloubou může být displej, který je typu IGRO OLED a má až 2000 nitů. Celkově Leitz Phone 3 možná více zapadne do vyšší střední třídy, ale to by nebyl až tak velký problém. Mínusem je omezená dostupnost. Sice zde bylo několik náznaků, že by se tento kousek mohl podívat do světa, ale zatím nemáme jakékoliv oficiální stanovisko. Pokud ale nějaký fanoušek chce Leitz Phone 3 od Leica, bude si muset najít nějaký způsob, jak ho dostat z Japonska.

Specifikace

displej: 6,6 palců, 2730 x 1260 pixelů, IGZO OLED, až 2000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12 GB

úložiště: 512 GB + microSD

eSIM

Android 14

Foťáky: zadní – 47,2 MPx, OIS 1,9 MPx, hloubka ostrosti přední – 12,6 MPx

IP65, IP68

čtečka otisků prstů

5G, USB C, WiFi 6, Bluetooth 5.3

rozměry: 161 x 77 x 9,3 mm; 209 gramů

baterie: 5000 mAh + bezdrátové nabíjení

