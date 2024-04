Realme GT Neo6 SE představen, chlubí se jasem až 6000 nitů

Zdroj: Realme

Společnost Realme nedávno ohlásila takový menší restart svého působení a své strategie. Hodně se zaměřuje na novinky série Realme 12, ale v mezičase představuje další model, tentokrát s označením Realme GT Neo6 SE. Asi byste hledali ještě Realme GT Neo6 nebo Realme GT 6, ale takové nejsou. Realme GT Neo6 SE je první ze své řady a je otázkou, jestli se dočkáme Realme GT Neo6. I tak je dnešní novinka hodně zajímavá.

Není to málo?

Výrobci si vždy dokáží najít nějakou specifikací, kterou se snaží vyhnat až do výšin. V poslední době se mnozí zaměřují na displeje a zejména na jejich jas. Hodnoty překračující 2000 nitů začínají být běžné, ale Realme GT Neo6 SE má dle výrobce své maximum na hodnotě 6000 nitů. Této hodnoty displej může ve svém maximu dosáhnout, ale globální maximum je na hodnotě 1600 nitů a manuálně jde nastavit 1000 nitů. Z toho jasně vyplývá, že jen ve výjimečných situacích poskytne hodnotu 6000 nitů. Ostatně by nebylo bezpečné, aby takových hodnot dosahoval panel vždy.

CO se týče ostatní výbavy, tak můžeme Realme GT Neo6 SE začadit do vyšší střední třídy. Je vybaven nejrychlejšími operačními paměťmi a úložištěm, nechybí 100W nabíjení a o výkon se stará Snapdragon 7+ Gen 3. Po fotografické stránce je mobil vybaven slušně. Nějak se to ale nepřehánělo s počtem foťáků, ale hlavní má optickou stabilizaci obrazu.

Mobilu nechybí stereo reproduktory a dokonce má certifikaci IP65, takže odolá vodě i prachu, což je rozhodně dobře. Základní verze s 8 GB RAM a 256GB úložištěm má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 5 900 Kč bez daně a poplatků. Česká cena by se mohla pohybovat kolem 7 700 Kč, což by byla velmi konkurenceschopná cena.

Specifikace Realme GT Neo6 SE

displej: 6,78 palců, 2780×1264 pixelů, 120Hz, 8T LTPO AMOLED, až 6000 nitů, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Snapdragon 7+ Gen 3

8/12/16 GB LPDDR5X RAM

úložiště: 256/512 GB UFS 4.0

Android 14 + realme UI 5

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP65

USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, GALILEO:E1+E5a, Beidou: B1I+B1C+B2a, QZSS:L1+L5, NFC, USB Type-C

rozměry: 162 × 75,1 × 8,65 mm; 191 gramů

baterie: 5500 mAh + 100W

Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com



