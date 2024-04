Fairphone představil Fairbuds, opravitelná bezdrátová sluchátka

Zdroj: Fairphone

Nedávno společnost Fairphone představila Fairbuds XL, opravitelná bezdrátová sluchátka. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší model, tak se nejednalo o až tak velkou událost, i když si společnost zaslouží uznání. Nyní ale přichází s něčím, co zde ještě nebylo. Novinka se jmenuje Fairbuds.

Název bez označení XL by asi povídal, že se bude jednat jen o levnější model, ale jak sami vidíte, tak Fairbuds vypadají jako běžná bezdrátová sluchátka. V první řadě se chlubí aktivním potlačením hluku (ANC), vlastní aplikací s ekvalizérem, duální připojení a také mají titanové měniče. Na jedno nabití sluchátka zvládnout přehrávat 6 hodin, s aktivním ANC pak 5 hodin. Celkově se dá dosáhnout na 26 hodin přehrávání.

O konektivitu se stará Bluetooth 5.3 a jsou podporovány profily A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.8, HSP V1.2, přičemž zvládají kodeky SBC a AAC. Sluchátka mají certifikaci IP54.

Až do tohoto momentu byste si řekli, že se jedná o běžná sluchátka, jaká najdeme u konkurence. Fairbuds se ale mohou chlubit použitými recyklovanými a eticky získanými materiály, ale to není to hlavní. Fairbuds si můžete do jisté míry opravit sami. Zde není moc prostoru pro rozsáhlé opravy, ale můžete si vyměnit baterii nejen v krabičce, ale také v samotných sluchátkách. Něco takového nenabízí jen tak někdo a pokud vám standardně odejde baterie přímo ve sluchátka, zpravidla je můžete vyhodit. Zde tomu tak není. Jednoduše si objednáte nové baterie a vyměníte si je.

Cena sluchátek je nastavena na 149 eur, což je v přepočtu přibližně 3 800 Kč. Vzhledem k výbavě, možnostem a také použitým materiálům, se jedná o adekvátní cenu.

