I Black Shark chystá vlastní chytrý prsten

Chytré prsteny nejsou nějakou novinkou. U nás si například můžete přečíst recenzi na Ultrahuman ring. Do tohoto segmentu chce ale přijít i Samsung, který se nám již pochlubil svým řešením (první dojmy). Očekáváme model i od Honoru nebo i od Applu. Stranou nechtějí zůstat čínské firmy, přičemž se nyní pochlubila značka Black Shark, která spadá pod Xiaomi.

Black Shark Ring

Značka Black Shark spadá pod Xiaomi a v poslední době se více snaží v segmentu nositelné elektroniky. Nejnovějším produktem bude chytrý prsten, na který začala lákat na svých sociálních sítích. Sice si musíme počkat na oficiální představení, ale dá se předpokládat, že cena bude patřit mezi ty nižší než vyšší.

Co se týče vlastností, tak prsten by měl poskytnout měření srdečního tepu, okysličení krve a také nabídne měření teploty. K tomu všemu by měl zaznamenávat nepravidelnosti srdečního tepu. Měl by vydržet až 180 dnů a o nabíjení se má starat krabička. Z materiálů ale není jasné, jestli je tato doba ve spojení s krabičkou, takže si musíme počkat na další detaily. K tomu všemu má mít tloušťku 2,2 mm.

Black Shark se zatím nepochlubil, na kdy je naplánované představení. Teoreticky se tak můžeme dočkat během několika týdnů, ale je zde možnost, že se čekání protáhne i na pár měsíců.

