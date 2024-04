Nokia 5310 (2024) | Zdroj: HMD Global

Čínská společnost HMD Global aktuálně pomalu finišuje s chytrými telefony pod vlastní novou značkou, ale to přímo neznamená, že proslulá značka Nokia nadobro zmizí z mobilního trhu. O svoje slovo se hlásí rovnou trojice novinek, a to navíc v podobě tlačítkových modelů. Do oficiálního prodeje brzy vstoupí Nokia 230 (2024), 5310 (2024) a 6310 (2024).

Nesmrtelná tlačítka

Nokia 230 (2024) disponuje 2,8palcovým QVGA displejem, který umí zobrazit 65 tisíc barev. Z obou stran vždy čeká 2MPx snímač včetně LED blesku. Dovnitř byl nasazen čip Unisoc 6531F, 8MB RAM a 16MB úložiště. Baterie o velikosti 1 450 mAh je spjata s moderním USB-C portem. Dále nechybí funkce, jako je Bluetooth 5.0, 3,5mm audio jack či slot pro paměťovou microSD kartu (max. 32 GB).

Nokia 5310 (2024) převzala všechny vlastnosti od výše zmíněného zástupce. Hlavní rozdíl tvoří jediný 0,3MPx objektiv vzadu, dva reproduktory pro kvalitnější poslech hudby a boční tlačítka na ovládání přehrávače. Poslední Nokii 6310 (2024) můžeme označit za mix obou předchozích zařízení.

Přitom zřejmě půjde o nejlevnější řešení. Případní zájemci dostanou pouze jeden 0,3MPx fotoaparát a zároveň budou ochuzeni o „hudební“ vylepšení. Čili žádné boční tlačítka nebo více reproduktorů. Výrobce ještě nezveřejnil prodejní ceny, ale to může napravit zanedlouho.

Zdroje: hmd.com, hmd.com, hmd.com, gsmarena.com, gizmochina.com



Domů Články HMD oprašuje klasiky a přináší Nokii 230, 5310, 6310

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama