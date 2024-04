Robert Vávra: překonávání technologických výzev, AI a příchod 6G v T-Mobile [rozhovor]

Zdroj: T-Mobile

Naše pozvání k rozhovoru tentokrát přijal Robert Vávra, Network and IT Operations Director ve společnosti T-Mobile. V rozhovoru odhaluje svou práci, která hranicemi daleko přesahuje telekomunikační sítě. Podělí se o to, jak se T-Mobile proměnilo z klasického operátora na inovativního technologického lídra, který „kormidluje“ nejen mobilní sítě, ale i pokročilé IT služby pro firmy a instituce. Odkrývá zákulisí své kariéry od začátků internetové éry až po současnost, kde se podílí na směřování jednoho z největších hráčů na trhu. Příběh plný technologických obratů, strategických vítězství a vize budoucího rozvoje. To odhaluje rozhovor s Robertem Vávrou pro web dotekomanie.cz

Robert Vávra v T-Mobile CZ působí od října 2014. S respondentem jsme se doposud neznali, proto si v rozhovoru vykáme.

Dobrý den, pane Vávro. Vážím si toho, že jste si i přes svůj velmi nabitý program udělal čas na čtenáře dotekomanie.cz. Začněme od začátku – jaký byl váš kariérní vývoj před příchodem do T-Mobile CZ?

Dobrý den, pane Koutský, děkuji za pozvání. Velmi rád se pokusím vašim čtenářům představit nejen svou roli, ale také to, jak v T-Mobile přemýšlíme o technologiích a celkové koncepci. Nicméně, do telekomunikací jsem nastoupil asi před 22 lety, v podstatě v době začátků internetu, který známe dneska. Opravdu se bavíme o době, kdy bylo ještě vytáčené internetové připojení, a dokonce i tzv. WAP, tedy předchůdce mobilních dat, jak je dnes známe. Prošel jsem několika společnostmi, úplné začátky sahají k alternativnímu operátorovi Contactel, který kdysi používal na tu dobu celkem revoluční hlasové řešení VoIP (tedy Voice over Internet Protocol). Zaměstnavatele jsem vlastně už pak nezměnil, protože Contactel později koupila společnost GTS, orientovaná především na B2B zákazníky. V této společnosti jsem se postupně vypracoval až na post technického ředitele celé české jednotky. V roce 2015 Deutsche Telekom koupila celou skupinu GTS a já se přesunul do T-Mobile.

A jaká byla vaše role na začátku v T-Mobilu?

Z počátku jsem měl za úkol vytvoření B2B technologického oddělení, což obnášelo sloučení GTSky, společně s T-Systems a původním T-Mobile B2B oddělením. Od roku 2016, kdy došlo ke sloučení T-Mobile a Slovak Telekomu, jsme v mém oddělení zodpovědní za provoz přístupových, transportních a core sítí, servisních platforem a mnoho dalšího. Je to pestrá práce, moc mě to baví.

To je dost změn, ne?

To je, ale byla to zajímavá pracovní nabídka a především výzva. Sloučit B2B a vytvořit ucelenou a funkční byznysovou jednotku v rámci velké společnosti, to je opravdu velká výzva. A také jsem cítil morální odpovědnost za kolegy, kteří přešli společně se mnou.

Můžete stručně popsat své hlavní profesní úspěchy a výzvy?

Co se týče úspěchů, myslím, že velmi úspěšné bylo právě sloučení T-Mobile, GTS a T-Systems. Opravdu se podařilo z mého pohledu vytvořit v rámci technologie jednotku, která byla skvělou oporou pro B2B zákazníky a byla přímým partnerem obchodních složek a aktivně je podporovala. To překvapilo i několik významných exGTS zákazníků, protože očekávali, že se z nás stane nepřehledný a nepružný moloch, ale my jsme dokázali fungovat stále stejně agilně i po akvizici. Za další velký úspěch, a vlastně i splnění snu, považuji postavení datového centra DC7. O stavbu datového centra jsme usilovali více než 15 let a dnes je DC7, troufnu si tvrdit podle mého názoru, nejlepším komerční datovým centrem v České republice. K těm výzvám…z doby nedávné mě napadá sloučení T-Mobile CZ a Slovak Telekom. Interně tomuto procesu říkáme federalizace, část týmů pracuje napříč Českem a Slovenskem. Věci se v čase mění a vyvíjí, některé modely fungují lépe, některé předběhly dobu a někdy se k nějakému řešení zkrátka firma vrátí. Zkrátka, co dříve nefungovalo, může v budoucnu fungovat, každý proces a každé nastavení musí mít správné časování a hlavně jasně nastavenou odpovědnost. V okamžiku, kdy jsou odpovědní všichni, tak vlastně nemá zodpovědnost vůbec nikdo. Velmi často to není o struktuře, ale o lidech. Pokud nemáte správné lidi, tak vás organizační struktura opravdu nezachrání.

Co přesně obsahuje vaše role jakožto Network and IT Operadions Director?

Zodpovídáme a staráme se spolu s celým týmem o accessové fixní a mobilní sítě v Čechách a na Slovensku. S tím je spojeno i to, že se staráme i o lokality, na kterých sítě běží. Dále máme na starost agregační transportní sítě, ať IP nebo xWDM, corové sítě, datacentrová infrastruktura z pohledu networkingu, servisní platformy, takže třeba R4, IMS, mobilní paketový core. Máme na starosti i dohledové centrum, což obnáší monitoring a dohled sítě a také správu IT platforem, které slouží pro interní komunikaci v rámci firmy (třeba VDI,CITRIX, Office 365, konferenční systémy zasedaček apod.).

Jakým způsobem se tedy podílíte na strategickém rozvoji a optimalizaci sítí v T-Mobile?

To je těžká otázka. My jsme primárně provoz. Ten je ale součástí všech projektů a rozhodování, víceméně komentujeme záměry rozvoje a developmentu a snažíme se technologie uhlídat tak, aby bylo provozovatelné to, co kolegové vymyslí, aby nasazení a implementace do běžící sítě proběhla hladce a bez výpadků a zákazníky to nijak nezasáhlo.

Osobně by mě zajímalo, co vše se řeší, aby síť opravdu bezproblémově fungovala?

V podstatě všechno. Kdybych to měl shrnout, monitorujeme, dohlížíme, vyhodnocujeme data, řešíme proaktivní upgrady, konfigurujeme a připojujeme nové technologie do sítě a rozšiřujeme ji, jako třeba OLT boxy pro realizaci optického internetu, navyšujeme kapacitu sítě a tak dále… Pro porovnání, když aktualizujete nějaký program v počítači nebo na mobilu, vždy je třeba aplikaci ukončit a znovu otevřít. Občas dokonce musíte zařízení restartovat. To ale nejde u telekomunikační sítě. Tu nesmíte vypnout, a proto je upgrade sítě u operátorů opravdu náročná operace, abychom síť vylepšili a zároveň uživatelé ani jednu minutu nepocítili žádný diskomfort.

Jaký je potom váš přístup k inovacím a nejnovějším technologickým trendům v oblasti telekomunikací?

Jednoznačně pozitivní. Jsem dokonce ve stádiu, že zařízení a technologie, které jsem kdysi stavěl, už dnes pro zastaralost i vypínám a snažím se zprovozňovat technologie nové. Je to zkrátka život, věci se vyvíjejí, technologie se posouvají a je vidět neuvěřitelný kontrast, kdy před 10 nebo 15 lety telekomunikační platforma byl nějaký speciální hardware od dodavatele, na kterém běžel software. Dnes už je všechno v podstatě, pokud to zjednoduším, vlastně aplikace jako v IT, která běží na unifikovaném hardwaru v datacentru a poskytuje vybrané služby. Tím se ale mění i nároky na to, jak funguje redundance, přístupy k provozu, dříve bylo snadné identifikovat chybu, dnes je to náročnější.

Můžete nám uvést konkrétní příklady inovací, které byly implementovány za vašeho působení v T-Mobile?

Tempo inovací se opravdu zrychluje. Dříve se nějaký standard připravoval roky, pak fungoval roky bezchybně. Nyní se protokoly vyvíjí tak rychle, že je to skoro až alchymie. Třeba kdysi byla hlasová služba primárně 2G, s nástupem LTE jsme přešli na VoLTE, což je dnes jeden z dominantních hlasových provozů v síti. Zjednodušeně, klasický hovor probíhá buď skrze dnes už trochu zastaralou, nicméně stále plně funkční síť 2G nebo zhruba ze 70 % právě skrze VoLTE, což je hlas přenesený jako datový tok, obdobně jako třeba telefonování přes chatovací aplikaci.

Jak velká výzva je posouvat rychle technologie uvnitř korporátu?

Některé inovace jdou rychleji a snáz a některé samozřejmě pomaleji. Vždy záleží na poptávce, okolnostech a prioritizaci. Priorita je požadavek od zákazníka, který po nějaké inovaci volá. My jsme rozhodně firma, která chce inovovat a rozvíjet svoje služby a máme skvělou výhodu velké nadnárodní společnosti přítomné na několika trzích. Je tedy i možné některé technologie vyzkoušet na jednom trhu a následně škálovat jinde, což přináší našim zákazníkům řadu výhod.

Když se bavíme o rychlém tempu přibývajících technologií, jak obecně vnímáte AI svět? A využíváte ho nějak vy ve vašem oddělení?

Můj přístup je střízlivý. Za mě je AI stále ještě na začátku, ale vývoj je velmi rychlý, jednoznačně tato technologie má zajímavou budoucnost v rámci provozu sítí. Jinak postup ohledně AI ladíme v rámci skupiny, aktivně se o tom bavíme a i testujeme. Uvidíme, kdy bude možné nasazení. Samozřejmě už teď se snažíme provoz automatizovat a používat prediktivní nástroje, které nám pomáhají odhalovat závady v předstihu. Velká část monitoringu sítě probíhá už plně automatizovaně s přesahem právě do prediktivních technologií na principu machine learning. Zde sbíráme anomálie, vzorce a technologii pak řekneme, jak má na danou situaci reagovat.

Jak řešíte otázky bezpečnosti a spolehlivosti sítí?

Bezpečnost a spolehlivost je pro nás pochopitelně naprosto klíčová, a řeší se na několika úrovních.

Na jakých konkrétně?

Když začnu třeba se spolehlivostí a dostupností, je to dáno topologií sítě, množství redundance, která v dané síti je. U bezpečnosti tu jsou pak faktory typu, jak přistupujeme k technologii my, kdo konkrétně k ní může přistoupit, do jaké části, jakým způsobem, a pokud přístup je, pak je vždy přísně monitorován. Dále pak nějaké kontinuální pečování, updatování těchto věcí. Aplikace bývají často zranitelné, takže ve srovnání s dřívějškem, kdy se třeba platforma v jádru sítě upgradovala jednou za rok, my přecházíme do modelů a do rytmů, kdy tu aplikaci opečováváme i na týdenní bázi. Vždy je to balanc z pohledu bezpečnosti a stability.

Jak velký je vlastně váš tým? Kde všude operujete?

Dnes mám v týmu asi 230 lidí a máme tu opravdu skvělý tým super lidí. Není to o počtu, ale o agendě, kterou člověk dělá. A ta agenda v T-Mobile mě pořád naplňuje a baví. Operujeme v Čechách a i na Slovensku. A jak i COVID-19 dokázal, jsme dnešními technologiemi schopni operovat odkudkoliv. Operovat českou síť zvládneme opravdu odkudkoliv z území České republiky i ze zahraničí.

Jak vidíte budoucnost telekomunikací a jakou roli bude hrát T-Mobile v této budoucnosti?

No samozřejmě vidím budoucnost zářivě magentovou. (smích) Ne teď vážně. Dnes, když se člověk podívá na mladou generaci, pro ně je být připojený a sdílet zážitky s ostatními mnohem zásadnější, než třeba to, že jim doma neteče voda nebo nejde elektrika. Máme morální odpovědnost, opravdu tu mladou generaci ovlivňujeme a měli bychom tak apelovat i na digitální detox, online-offline balanc a hlavně edukaci atd…. což skrze nejrůznější aktivity rozhodně aktivně taky v T-Mobile děláme.

Můžete se podělit o plány a strategie T-Mobile v oblasti rozvoje sítí a služeb?

Co se týče mobilních sítí, lze očekávat příchod 6G a pak asi 7G, 8G… a určitě i nějaká další inovace. Na fixu jsme dříve měli kroucenou dvojlinku a stačilo nám to, dnes máme optická vlákna uvnitř plastové chráničky a jedná se zatím o nejpokročilejší technologii přenosu dat pro domácnosti. U mobilních technologií jsme měli 2G, 3G, teď máme 4G/LTE a 5G, určitě přijdou i další technologie, uvidíme, co přinese budoucnost. V oblasti služeb a cloudových platforem lze očekávat přesun služeb do úrovně aplikací. A dál už těžko hádat co přijde, určitě rozšířenější virtuální realita.. Uvidíme, určitě se máme na co těšit.

Asi se shodneme na tom, že budoucnost je i odpovědnost. Jak se T-Mobile angažuje v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti právě v oblasti pokrývání sítí?

Naše firma je jednou z největších v ČR a jednoznačně se hlásíme ke konceptu udržitelného podnikání. Proto je třeba zmínit hned úplně první krok, který ty všechny následující hodně ovlivňuje. Tím krokem je nastavení ESG strategie a s ní související cíle. Výrazněji vnímáme i naši CO2 stopu, vybíráme aktivity, které můžeme skutečně ovlivnit a jejich dopad je tedy významný. Jako jeden z příkladů uvedu nákupy elektřiny pro náš kompletní provoz (sítě, datová centra, budovy…), tu ze 100 % nakupujeme se zeleným certifikátem (elektrická energie vyrobená pouze z obnovitelných zdrojů). Do budoucna směřujeme k cíli pokrýt 50 % námi konzumované elektřiny přes PPA (dlouhodobý kontrakt, kdy dochází k přímému propojení mezi společností a konkrétním výrobním zdrojem obnovitelné elektřiny), instalujeme fotovoltaiku, kde to prostory dovolí, pracujeme na aktivitách, které nám energii šetří, a to všude v naší síti i na našich budovách. Tam, kde to jde, měníme způsob vytápění, abychom naši CO2 stopu snížili. Samotné mobilní sítě tvoří 58 % naší elektrické spotřeby, proto je automatické, že je optimalizujeme a modernizujeme. Nové technologie poskytují vyšší výkon a mají nižší spotřebu. Kolikrát jsou i menší a velkorysejší, co se chladicích kapacit týče, tedy konzumujeme méně energie. Dále také optimalizujeme datová centra a snažíme se využívat více freecoolingu. Naučili jsme se utlumovat provoz na vysílačích v noci, kdy je nižší datová spotřeba. V tomto plánujeme také do budoucna větší zapojení AI a machine learningu, což nám pomůže lépe rozdistribuovat energii na správná místa a ušetřit tak spoustu energie. Krok po kroku naše ESG aktivity propisujeme do našeho působení i do byznysu, protože věříme, že to má smysl. A velice se nám osvědčilo vzít do hry také všechny naše zaměstnance a dát jim možnost přicházet s nápady, jak bychom se mohli chovat ještě udržitelněji. Předloni, v roce, kdy téměř vším hýbala energetická krize, jsme spustili interní program ECCO2, který zastřešuje všechny aktivity týkající se energetické efektivity a úspor ve spotřebě energií a produkce emisí. Program prostřednictvím jednoduché aplikace sbírá, vyhodnocuje a vede k realizaci tipy od samotných zaměstnanců.

Vyčerpávající odpověď, děkuji za ní. Pojďme dále. Narážíte při rozvoji telekomunikační infrastruktury na nějaké překážky?

Pochopitelně by nám pomohla změna ve stavebním zákoně. Stavěli bychom rychleji a více, ale kdo si dnes zkusil postavit rodinný domek a ví, čím musí člověk projít, tak minimálně rok a půl strávíte tím, než vyběháte všechna správná povolení a další papíry. A to se bavíme o konstrukčně jednodušší stavbě, jako je kabel v zemi, nikoliv dům. Samozřejmě je to občas složitější s budováním infrastruktury pro mobilní sítě, tam máme stávající pokrytí dobré, ale nároky uživatelů rostou a my jsme připraveni na další výstavbu. Tyto stavby vyžadují povolení nejen obcí, ale často také dalších úřadů (třeba v chráněných krajinných oblastech nebo národních parcích je to ještě složitější). Občas sklízíme i krásné úspěchy, třeba v Benešově nám vyšlo vedení města vstříc, a to nám zásadně pomohlo při výstavbě optické infrastruktury. Obecně lze říct, že kde je vůle, je i cesta. A v té cestě je ideálně i zabudovaná naše chránička s optickou infrastrukturou (smích).

Jak spolupracujete s vládními iniciativami na rozšíření pokrytí a dostupnosti telekomunikačních služeb ve venkovských oblastech?

Co se týká venkovských oblastí, tak samozřejmě naplňujeme podmínky, které máme dané z tendru na frekvence. Snažíme se tedy rozšiřovat síť, co to jde, ale vždy samozřejmě záleží, jaké požadavky a podmínky v daných oblastech aktuálně jsou. Přistupujeme k tomu pragmaticky a realisticky tak, aby to dávalo smysl nám, uživatelům i obcím, tedy aby to bylo pro všechny výhodné.

Jak spolupracujete s vládou v případě krizových situací, například při živelných katastrofách nebo krizích veřejného zdraví?

Snažíme se být vždy nápomocní. Například v době pandemie jsme zavedli neomezená data, aby zákazníci mohli v rámci možností dále fungovat i fully remote. Podporu přinášíme okamžitě při každé přírodní katastrofě: tornáda, povodně, požáry… My jsme ale vždy proaktivní, angažujeme se a přinášíme našim zákazníkům vždy něco navíc.

Jak se tedy vlastně postupuje, když vypukne nějaká krize?

To záleží, jakého je to charakteru. Samozřejmě máme interní procedury, pokud zjistíme, že jde o nějaký výpadek nebo mimořádnou situaci. Nejdříve se svolá operační skupina, která tu situaci řeší, to má na starosti takzvaný MOD (Manager On Duty). Podle rozsahu a dopadu na zákazníky se pak řeší další kroky, nejen okamžité prověření, oč jde, kdy se zjedná náprava, ale např. i legislativní – koho musíme podle protokolu informovat v jaké fázi apod. Následně se informuje management a ostatní kanály. Například ale u lokálních záplav, pokud přijdeme o nějaké vysílače v dané lokalitě, tak i přestože by krize nenaplnila legislativní rámec o ohrožení celé kritické infrastruktury a nemáme to jako povinnost, integrovaný záchranný systém a další složky přesto včas informujeme, protože my to jako povinnost samozřejmě vnímáme.



