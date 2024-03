Zdroj: phonearena

Apple se přidává k elitnímu klubu firem investujících do vývoje umělé inteligence. Nedávno oznámil akvizici startupu Darwin AI, což naznačuje, že se společnost chystá na ambiciózní kroky v oblasti AI.

Apple stále více vstupuje do oblasti AI

Informace o tom, jak přesně Apple plánuje využít technologie Darwin AI, zatím nejsou zcela jasné. Apple je známý tím, že příliš mnoho svých plánů nesdílí, předpokládá se však, že umělá inteligence Darwin AI bude hluboce integrována do existujících produktů Apple, jako jsou iOS, iPadOS a macOS. Ať už to povede k revoluci v oblasti generativní umělé inteligence nebo ne, určitě to posílí prodeje hardwaru od Applu.

Apple oznámil akvizici Darwin AI oznámil již tento rok, společnost sídlí ve Waterloo a specializuje se na vývoj softwaru pro umělou inteligenci, konkrétně se zaměřuje na vizuální kontrolu kvality. Její technologie jsou využívány ve výrobních procesech k vizuální kontrole komponent.

Dr. Alexander Wong, výzkumník v oblasti umělé inteligence, stojí za vytvořením Darwin AI a nyní přechází do týmu Apple. Zprávy naznačují, že se k němu přidává i několik dalších zaměstnanců Darwin AI. Přesná cena, za kterou Apple společnost koupil, není známa, ale spekuluje se o multimilionových částkách.

Zatím není jasné, kdy a jak Apple začne implementovat technologie Darwin AI do svých produktů. Pokud se ale podíváme do minulosti, je pravděpodobné, že to bude revoluční krok v oblasti umělé inteligence, který nenechá konkurenci klidnou.

Zdroj: androidheadlines.com



Domů Články Apple posiluje svou pozici v oblasti umělé inteligence akvizicí startupu Darwin AI

Následující článek Google Peněženka začíná podporovat digitální průkazy pro iOS Předchozí článek eSIM: nová kybernetická hrozba pro bezpečnost mobilních telefonů Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama