Google ukončuje službu Keen [aktualizováno]

Aktualizováno 15. 3.

Před čtyřmi lety jsme se dočkali služby Keen od Googlu, která vznikla v rámci divize Area 120, tedy jako experiment. Očekávali jsme, že vznikne iOS verze aplikace, ale nakonec vývoj nepokračoval nějak rychle. Nyní ale už víme, že nemusíme očekávat nějaké novinky nebo rozšíření, jelikož celý projekt končí 24. března. Po tomto datu dojde ke smazání osobních dat. Jako obvykle, Google uvádí, že získané zkušenosti využije v jiných službách.

Původní článek 19. 6. 2020

Včera jsme vás informovali, že jeden z experimentů od Googlu je nově dostupný i pro Android, byť v omezené míře. Nyní zde máme další novinku, která se jmenuje Keen. Je nutné ale ihned zmínit, že projekt nepřichází rovnou od Googlu, ale byl vytvořen v rámci technologického inkubátoru Area 120. Jestliže bude mít úspěch, přejde přímo pod křídla Google, případně se použijí získané zkušenosti pro jiné projekty.

Keen

Nová služba je označována za automatizovaný Pinterest, nebo jeho obdobu. Z letmého vyzkoušení se spíše kloním k názoru, že se spíše jedná o Google Alerts na steroidech. Jakmile se přihlásíte se svým Google účtem, nabídnout se automaticky vygenerovaná témata, ale hlavní je zde vlastní tvorba.

Po kliknutí na tlačítko plus pojmenujete svůj nový „keen“ a následně zadáte jakoby klíčová slova a fráze. Systém vám nabídne některé z Google vyhledávání podle toho, co jste vyplnili. Klíčová slova následně můžete měnit, mazat a přidávat, nejsou napevno daná. Po potvrzení se vygeneruje v podstatě stream různých odkazů na témata, která jste začlenili. Může to být o čemkoliv.

V rámci nastavení lze jednotlivé „keen“ sdílet veřejně a dokonce pozvat další lidi, ať se podílí na úpravě. U každé takové sekce se pak nabízí možnost zvýraznění pro jednotlivé položky, možnost jejich přesunutí, případně rozkliknutí. Stáváte se vlastně kurátorem obsahu, případně vyhledaných položek.

Celý projekt vzniká na základě Google Vyhledávání a ve spolupráci s People and AI Research (PAIR). Mělo by se jednat o trochu jinou formu objevování obsahu, případně vytváření zájmových výsledků dle vašeho výběru. V tuto chvíli je k dispozici aplikace pro Android a také webová verze. Není jasné, jestli vznikne iOS verze.

