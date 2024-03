Apple umožní stažení aplikace přímo ze stránek vývojáře

Zdroj: CNBC (se souhlasem)

Apple musel pozměnit svůj ekosystém v EU, zejména pak nabídnout možnost vytvoření alternativního obchodu, který budou moci uživatelé používat v EU. Kolem tohoto tématu se již odehrála roztržka se společností Epic, kdy jí Apple jen tak z vlastní vůle zrušil vývojářský účet, ale pod hrozbou možnosti vyšetřování ze strany EU došlo k nápravě. Alternativní obchody nebudou jedinou možností, jak dostat aplikace do iPhonů. Ještě letos se dočkáme možnosti instalace přímo ze stránek společností a vývojářů.

AppStore už nebude tak důležitý?

Apple vydal oznámení, že ještě během jara bude k dispozici novinka nazvaná Web Distribution. Jde v podstatě o možnost, kdy vývojář bude moci nabídnout stažení iOS aplikace přímo ze svých stránek, případně se může jednat o konkrétní společnost. Sice by se dalo říci, že se jedná o podobný systém jako u Androidu, kde je znám pod pojmem Instalace z neznámých zdrojů, tak v případě Applu rozhodně nepůjde o neznámé zdroje.

Aby vývojář mohl použít Web Distribution, tak bude muset splňovat mnohé podmínky. To, že musí být registrován a musí mít sídlo v EU, je celkem pochopitelné, když Apple reaguje na legislativu EU. Avšak jen tak kdejaký vývojář nedostane přístup k Web Distribution. Musí mít totiž dobrou povést, respektive neposkvrněný vývojářský účet po dobu dvou let a musí mít minimálně jednu aplikaci s více než jedním milionem instalací v prvním roce v EU. To je hodně omezující podmínka.

Aby toho nebylo málo, tak taková distribuce přijde vývojáře pěkně draze, pakliže bude mít úspěšnou aplikaci. I zde platí omezení, že za každou první roční instalaci nad jeden milion za posledních 12 měsíců, bude muset zaplatit 0,5 eura. Tento poplatek se nevztahuje na neziskové organizace, vzdělávací instituce a vládní subjekty z EU. Ty ale musí projít schvalovacím kolečkem u Applu.

Je tak vysoce nepravděpodobné, že by si nějaký hacker vytvořil aplikaci a začal ji šířit mimo AppStore nebo jiný schválený alternativní obchod.

Zdroj: theverge.com



Domů Články Apple umožní stažení aplikace přímo ze stránek vývojáře

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama