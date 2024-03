Zenfone 11 Ultra představen, cena začíná na 25 990 Kč

Zdroj: Asus

Asus už dávno nepatří mezi ty výrobce, co by produkovali mnoho mobilů spadajících do mnoha kategorií. Soustřeďuje se v podstatě na svou top modelovou řadu a herní sérii. Nyní zde ale máme překvapení v podobě Zenfone 11 Ultra. Jeho hlavní odlišností proti běžnému top modelu, je rozhodně velikost, ale nešetřilo se na technologiích.

Asus Zenfone 11 Ultra

Novinka Zenfone 11 Ultra zapadne mezi větší displej díky svému 6,78palcovému displeji. Ten může nabídnout až 144Hz obnovovací frekvenci, ale jen u her. Standardně má variabilní frekvenci od 1 do 120 Hz. Maximální jas má až 2500 nitů. Asus zapracoval na tenkosti rámečků.

Pokud se podíváte na specifikace této novinky a porovnáte je s nedávno představeným modelem Asus ROG Phone 8, tak sotva najdete nějaký podstatný rozdíl. Liší se svým designem, ale jinak jsou specifikace v podstatě stejné. Jen se zde nenabízí varianta s 16 GB RAM a 1TB úložištěm.

Zadní strana láká na tři foťáky. Hlavní zaujme gimbal stabilizací a pak je zde i 32MPx foťák s OIS a s trojnásobným přiblížením. Nechybí stereo reproduktory, certifikace IP68 a také bezdrátové nabíjení.

Asus u Zenfone 11 Ultra láká na AI funkce a aplikace. K dispozici je simultánní překlad pro hovory a sémantické vyhledávání v galerii, ale je zde omezení v podpoře jazyků. Čeština prostě chybí. Kromě se nabízí AI verze potlačení ruchů, což se dá využít i pro hovory, případně jsou zde AI tapety.

Zenfone 11 Ultra má v základu Android 14 a dočká se ještě verzí 15 a 16, přičemž bezpečnostní aktualizace bude dostávat po dobu čtyř let.

Ceny Zenfone 11 Ultra

Asus si nachystal akci, tzv. Early Bird nabídku, v rámci které se nabízí základní model o 1000 Kč levněji, vyšší verze pak o 2500 Kč levněji. Akce trvá do 14. 4. nebo do vyprodání zásob.

12 RAM, 256 GB – 25 990 Kč (24 990 Kč)

16 RAM, 512 GB – 28 990 Kč (26 490 Kč)

Specifikace Zenfone 11 Ultra

displej: 6,78 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), LTPO, Gorilla Glass Victus 2, 1-120 nebo 144 Hz, až 2500 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB UFS 4.0

Android 14

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, gimbal stabilizace 32 MPx, OIS, 3x zoom 13 MPx, 120° přední – 32 MPx

stereo, 3.5mm jack

čtečka otisků prstů v displeji

IP68

čtečka otisků prstů

5G, WiFi 7, NFC, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1i/B1c/B2a), NavIC, GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5)

rozměry: 163,77 x 76,78 x 8,9 mm; 225 gramů

baterie: 5500 mAh + 65W USB C, 15W bezdrátově

