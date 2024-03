Aplikace Telefon od Googlu přišla o jednu funkci

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google postupem času odebral ze systému Android zabudovaní aplikace, aby je mohl nabízet skrze Obchod Play. Díky tomu je může aktualizovat a rozšiřovat nezávisle na verzi systému a případně někdy i bez nutnosti spolupráce s výrobcem mobilu, který si upravil systém. Jednou takovou je i aplikace Telefon od Googlu. Ta sice není dostupná pro každé zařízení, ale aspoň dostává aktualizace. V té poslední ale došlo k odebrání jedné funkce.

Bez míst

Je to již nějaká doba, co aplikace dostala funkci pro vyhledávání míst v okolí, respektive kontaktů. Díky tomu šlo zadat přímo do vyhledávání v aplikaci zadat název nějakého podniku a aplikace zobrazila rovnou telefonní číslo. Samozřejmě zde byla nutnost, aby konkrétní firma měla svůj záznam (profil) u Googlu.

V jakékoliv oblasti jste tedy mohli mít přístup v podstatě k nejbližší pobočce. Nyní ale aplikace Telefon od Googlu nic takového neobsahuje. Umožňuje vyhledávání ve vašich kontaktech, ale již nenabídne nejbližší místa. Google uvádí, že k odebrání došlo kvůli tomu, že samotnou funkci využívalo velmi malé procento uživatelů.

Google dodává, že uživatelé spíše hledají kontakty na firmy přímo ve službě Google Mapy, což je asi logické. Neočekáváme ale, že by aplikace přišla o funkci identifikace volající firmy – tedy možnost, kdy aplikace zobrazí název firmy na základě svých vlastních dat a uložených informací samotnou firmou u Googlu.

Zdroj: 9to5google.com



