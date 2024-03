Brýle s rozšířenou realitou pro nevidomé v přípravě

Největší novinkou v oblasti rozšířené a virtuální reality jsou Apple Vision Pro. Jde o první fázi, přičemž jsou určeny spíše pro vývojáře, aby se vytvořil ekosystém pro budoucí produkty této společnosti. V této oblasti ale soutěží s firmami jako HTC a Meta. I tak se jedná v podstatě o běžné brýle určené pro zábavu, práci a případně jiné aplikace. Je zde ale jeden projekt, který má jiný cíl. Zjednodušit život nevidomým lidem.

Asi byste si nikdy nespojili chytré brýle s nevidomými lidmi, i tak je zde zajímavý projekt od společnosti .lumen, za kterým stojí Cornel Amariei z Rumunska. Jeho společnost .lumen se snaží vytvořit chytré brýle s rozšířenou realitou pro nevidomé uživatele, případně pro ty, co mají komplikace se zrakem.

Na první pohled brýle vypadají jako většina současných produktů, ale chybí zde jedna část – displeje. Ostatně jsou v tomto případě k ničemu. Brýle se totiž soustřeďují na zaznamenávání prostředí a následné reprezentování v podobě vysoce pokročilé technologii haptické odezvy. Brýle reprezentují prostředí přes zpětnou odezvu právě na čele uživatele.

Samozřejmě mají brýle mnoho senzorů a pokročilých technologií. O hlavní výpočty, detekce a reprezentaci dat se starají čipy od Nvidie, ale jsou zapojeny i jiné společnosti. Kromě toho se do projektu zapojila i EU, který poskytla část financování. Nejde ale jen o haptickou odezvu. Brýle mají v sobě zabudované další technologie včetně umělé inteligence, hlasového asistenta atd. Uživatel tak může zadat příkaz, aby ho brýle navigovaly na konkrétní místo, klidně i v obchodě.

Yet another blind person testing the .lumen Glasses at CES.

Thank you Gena, Blind women of action for exploring .lumen technology. We can't wait to release it on the market later this year. #innovation #assistivetechnology #accessibility pic.twitter.com/K8ejNWHqW8

— dotLumen – Empowering the Blind (@dotLumen) February 15, 2024