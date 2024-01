Rabbit R1 chce být vaším skutečným asistentem

Rabbit R1; Zdroj: Rabbit

Už jsme zde měli jedno zařízení, které chce nahradit běžný smartphone. Humane Ai Pin nemá ani běžný displej a a celkově působí futuristicky, ale společnost prochází změnou a propouští zaměstnance. Nevíme, jak to dopadne na samotné fungování, ale na to si budeme muset počkat. Mezitím zde máme podobné zařízení v podobě Rabbit R1.

Rabbit R1

Jedná se o menší zařízení, které se vám vejde do kapsy. Má relativně atypický design, zejména v případě kamery, která může rotovat a poslouží spíše pro to, abyste zařízením na něco zamířili a ono se pokusilo rozpoznat, na co se díváte. Pak jde zde kolečko pro skrolování, tlačítko pro aktivování poslouchání příkazů a pak 2,88palcový displej. Co se týče hardwaru, společnost není moc sdílná, ale je zde podpora pro LTE a WiFi. O výkon se má údajně starat Helio P35, což je zastaralý procesor. Ten má k dispozici 4 GB RAM a pak je zde 128GB úložiště. Bohužel nevíme více detailů, společnost je neuvádí ani na svých stránkách.

Zde jde spíše o software, jelikož je založen na AI, tedy umělé inteligenci, ale v tomto případě není základem LLM, o vše se stará LAM, což je Large Action Model. Ten se využívá na samotné požadavky a akce, které chce uživatel. Zařízení ale není všemocné. Je závislé na podporovaných službách, které jde do zařízení přidat skrze webové rozhraní.

Z ukázky jde vidět, že jde komunikovat s tímto zařízením skrze hlasové povely a můžete si například objednat Uber, nechat přehrávat hudbu přes Spotify a další. Na stránkách ale není uveden kompletní seznam. Skoro by se dalo říci, že se jedná o příslib všech možností. Rabbit R1 chce nahradit sice smartphone, abyste se nemuseli trápit s různými aplikace a měli tak jen jedno zařízení a jedno rozhraní na vše, ale současně společnost poukazuje, že se vyrovná alternativních chytrým přístrojům jako jsou reproduktory, hodinky či brýle.

Rabbit R1 má nastavenou cenu na 199.99 dolarů, přičemž se firma pochlubila, že již stihla prodat první várku čítající 10 000 kusů. Samotné dodání bude o pár týdnů či měsíců později.

Zdroj: phandroid.com



