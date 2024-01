Honor představil Magic6 (Pro), láká na IP68, bezdrát i satelitní připojení

Zdroj: Honor

Už dlouhou dobu jsme čekali na pořádné top modely od Honoru a zřejmě jsme se konečně dočkali. Světlo světa spatřily novinky Honor Magic6 a Honor Magic6 Pro.

Honor Magic6 a Honor Magic6 Pro

Samozřejmě je nejvybavenějším modelem Honor Magic6 Pro. Zde společnost láká na odolnost vůči vodě a prachu, což je garantováno certifikací IP68. Společnost nešetřila megapixely, což je vidět u periskopického foťáku, který má rovnou 180MPx senzor. Nechybí optická stabilizace obrazu. Přední strana má navíc i sekundární 3D snímač. Podstatným vylepšením je obousměrná satelitní komunikace, ale zde odhadujeme, že nebude dostupná v našich končinách.

Hodně specifikací obě novinky sdílí, ale Honor Magic6 nemá satelitní komunikaci a chybí zde IP68. Na druhou stranu mají oba mobily displeje s jasem až 5000 nitů. Nechybí bezdrátové nabíjení a o výkon se stará Snapdragon 8 Gen 3.

V mnoha ohledech jde Honor Magic6 a Honor Magic6 Pro právoplatně zařadit do top kategorie, ale do silného konkurenčního boje se může pustit jen Honor Magic6 Pro. V tuto chvíli ale nevíme, kdy se novinky podívají do našich končin, jelikož došlo k představení na čínském trhu. K nám mohou zamířit až po několika týdnech nebo spíš měsících.

Honor Magic6 začíná na ceně 4399 juanů (cca 14 000 Kč bez daně a poplatků), Honor Magic6 Pro pak na 5699 juanech (cca Kč 18 100 bez daně a poplatků).

Specifikace Honor Magic6

displej: 6,78 palců, 2800 x 1264 pixelů, AMOLED, 1-120 Hz, až 5000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16 GB

úložiště: 256/512 GB

Android 14 + MagicOS 8.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 32 MPx, teleobjektiv, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

infra, stereo

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Beidou (trojnásobná frekvence B1I+B1C+B2a)/dvoufrekvenční GPS (L1+L5)/AGPS/Glonass/Galileo (dvoufrekvenční E1 + E5a)

rozměry: 161,8 x 75,4 x 8,1 mm; 199 gramů

baterie: 5450 mAh + 66W USB C, 50W bezdrátové

Specifikace Honor Magic6

displej: 6,8 palců, 2800 x 1280 pixelů, AMOLED, 1-120 Hz, až 5000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16 GB

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB

Android 14 + MagicOS 8.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 180 MPx, teleobjektiv, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx 3D hloubkový

čtečka otisků prstů v displeji

infra, IP68, stereo

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Beidou (trojnásobná frekvence B1I+B1C+B2a)/dvoufrekvenční GPS (L1+L5)/AGPS/Glonass/Galileo (dvoufrekvenční E1 + E5a)

rozměry: 162,5 x 75,8 x 8,9 mm; 225 gramů

baterie: 5600 mAh + 80W USB C, 66W bezdrátové

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com



Domů Články Honor představil Magic6 (Pro), láká na IP68, bezdrát i satelitní připojení

Následující článek Realme láká na nový model Realme 12 Pro Předchozí článek Sennheiser představuje sluchátka Momentum Sport a True Wireless 4 Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama