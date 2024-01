Zdroj: Samsung

Dnes Samsung představil již odolný mobil a současně uvedl také odolný tablet. Ten by měl být vhodný zejména na stavby a do náročných podmínek. Na dnešní dobu disponuje poněkud zajímavými vlastnostmi, až by jeden řekl, že jsou zastaralé, ale rozhodně se hodí.

Galaxy Tab Active5

Samotný tablet je vybaven fyzickými tlačítky pod displejem, což se jen tak nevidí, ale v náročných podmínkách se může jednat o velmi praktickou věc. Současně podporuje stylus S Pen, který je součástí balení. Kromě nejrůznějších certifikací a pogumování se novinka také může pochlubit POGO konektory, které poslouží například k pohodlnějšímu nabíjení přes základovou stanici.

Galaxy Tab Active5 se mimo jiné může také pochlubit 120Hz displejem nebo čtečkou otisků prstů. Samsung ani v tomto případě neuvedl, jaký byl použit procesor a ani se nezmiňuje o délce softwarové podpory. Galaxy Tab Active5 bude k dispozici i v 5G verzi, která má větší úložiště a také operační paměť.

Foťáky jsou zde spíše jen z nutnosti a nenabízí se nějak velké rozlišení. I v tomto případě šel Samsung trochu dál a tablet podporuje eSIM. Galaxy Tab Active5 v základní verzi s WiFi má nastavenou cenu na 11 999 Kč, verze s 5G a dvojnásobným úložištěm pak přijde na 13 999 Kč. I s těmito novinkami Samsung cílí spíše na B2B sektor.

Specifikace

displej: 8 palců, WUXGA, LCD, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 5

procesor: osmijádrový

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

Android 14

Dual SIM (eSIM)

Foťáky: zadní – 13 MPx přední 5 MPx

Pogo, 3.5mm jack

čtečka otisků prstů

IP68, MIL-STD-810H

5G, LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.3, NFC, GPS GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS

rozměry: 126,8 x 213,8 x 10,1 mm; 433 gramů

baterie: 5050 mAh

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články Samsung také představil odolný tablet Galaxy Tab Active5

Následující článek Značka Erazer od Lenova uvádí tablet K30 Pad Předchozí článek Galaxy XCover7 je nový odolný mobil od Samsungu Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama