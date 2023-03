Ulefone Armor 23 Ultra je novinka pro nejnáročnější, výbava je špičková

Zdroj: Ulefone

Společnost Ulefone je především známá svými odolnějšími mobily, ale také nabízí levné smartphony. Pokud byste hledali nějaký top model, který by dokázal konkurovat například sérii Galaxy S, bylo by to marné. Nyní ale na veletrhu MWC došlo na uvedení novinky Ulefone Armor 23 Ultra. V tomto případě je označení ultra na místě.

CAT S75 a Motorola Defy 2 jsou první Androidy se satelitním připojením

Ulefone Armor 23 Ultra

V tuto chvíli máme k dispozici jen klíčové specifikace, přičemž na detailnější popis si budeme muset chvíli počkat. I tak může mobil zaujmout. Například na první fotografii od GSMArena jde vidět celý displej, ale kde je schovaná přední kamera? Ulefone Armor 23 Ultra totiž zapadá do velmi malé skupiny mobilů, které mají kameru ukrytou pod displejem. Má 16 MPx a zřejmě bude postačovat na video hovory.

Fotografická sestava na zadní straně nešetři megapixely, jelikož je zde trojice v kombinaci 108+64+64 MPx. Dokonce jeden z nich je periskopického typu. O výkon se stará Snapdragon 8 Gen 1, což z Ulefone Armor 23 Ultra dělá nejvýkonnější odolný smartphone na světě. Ostatně získal certifikace jako IP68, IP69K a MIL-STD-810H.

Kapacita baterie je 7000 mAh a je podporováno 120W nabíjení. Samotný displej je typu AMOLED a může se pochlubit 120Hz obnovovací frekvencí. Samozřejmostí je zde podpora pro sítě páté generace, ale čím je ještě odlišuje, je možnost satelitní komunikace, obousměrné. To se ale týká jen textových zpráv. Jsou podporovány i SOS zprávy.

Zatím si budeme muset počkat i na cenu, ale nebude nejnižší, aspoň soudě dle specifikací. Rozhodně se jedná o jeden z nejzajímavějších smartphonů poslední doby.

Specifikace

displej: 6,67″ palců, 1080 x 2400 pixelů (Full HD+), 120 Hz, AMOLED

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

RAM : 16 GB (+ 8 GB virtuální RAM)

úložiště: 1TB

Android 13

foťáky: zadní – 108 MPx 64 MPx, ultra širokoúhlý 64 MPx, 5x zoom přední – 16 MPx UDP

čtečka otisků prstů v displeji

IP68, IP69K, MIL-STD-810H

5G, Wi-Fi, Bluetooth, satelitní připojení

baterie: 7 000 mAh + 120 W

