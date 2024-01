Sledujte filmy online zdarma v rámci akce [komerční článek]

Služba VOYO, kterou provozuje společnost TV Nova, nabízí divákům širokou nabídku filmů, seriálů, televizních pořadů a dalších videí. Kromě toho, že je VOYO dostupné na všech běžných zařízeních, nabízí také možnost zdarma vyzkoušet službu po dobu 7 dnů.

Zdarma a bez reklam

VOYO nabízí divákům možnost sledovat obsah zdarma, a to po omezenou dobu. Zdarma je možné sledovat některé filmy a seriály z aktuální nabídky, stejně jako vybrané pořady TV Nova. Obsah zdarma je k dispozici bez reklam.

7 dní zdarma

Chcete-li vyzkoušet celou nabídku VOYO, můžete si službu předplatit na 7 dní zdarma. Po uplynutí zkušební doby se předplatné automaticky obnoví, pokud ho předtím nezrušíte.

Kdykoli a kdekoli

Doma, na zahradě, v autě i ve vlaku. Voyo máte k dispozici kdykoli a kdekoli! Sledujte filmy na smart TV, počítači, mobilu i tabletu. Navíc s jedním předplatným můžete sledovat Voyo až na dvou zařízeních současně.

Sledujte tisíce filmů v HD kvalitě bez rušivých reklam

Více než 1000 filmových titulů ve vysokém rozlišení a bez jediné reklamy. Na Voyo nájdete nejlepší filmy s českým dabingem nebo titulkami a to zadarmo po celý první týden.

TOP filmy online na Voyo

Každý týden přidáváme nové tituly, takže je vždy na co koukat. Vyberte si z hollywoodských trháků, českých klasik i jiných oceňovaných snímků.

Prožijte napínavou akci!

Toužíte po adrenalinových scénách, výbušných kaskadérských kouscích a dějových zvratech? Ponořte se do naší široké nabídky akčních filmů a nechte se unášet vzrušením. Od divokých honiček, až po epické bitvy, u nás najdete to nejlepší z akčního filmového světa! Zažijte 7 dní non-stop akce zcela zdarma. Připravte se, bude to divoká jízda!

Na 2 zařízeních zároveň

On chce to a ona zase tamto? S jedním účtem můžete Voyo sledovat na 2 zařízeních zároveň. Takže už žádné dohady. Každý kouká přesně podle svého gusta, na co zrovna chce!

Ponořte se do milostných příběhů, které vás dojmou

Ponořte se do pečlivě vybrané kolekce věčných romancí a současných milostných příběhů, které vám rozbuší srdce. Od klasických setkání po moderní ságy, které vzbuzují vášeň, smích, slzy a magii zamilování. Užijte si sedm dní zdarma přístup k naší rozsáhlé knihovně romantických filmů. Ať je každý film rande.

Animovaný svět čeká jen na vás!

Objevte svět, kde fantazie nezná hranice. Od kouzelných příběhů o magických bytostech po vtipné výpravy s výstředními postavičkami, naše sbírka animovaných filmů a seriálů nabízí nekonečnou zábavu jak pro děti, tak pro ty s mladým srdcem. Ať už jde o bezčasé klasiky nebo čerstvé novinky, je zde něco pro každého milovníka animace. Jste připraveni vydat se na barevnou cestu? Začněte svou sedmidenní zkušební verzi nyní!



Domů Články Sledujte filmy online zdarma v rámci akce [komerční článek]

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama