To nej z uplynulého týdne #49 – podcast, Withings, tarify a nové mobily

Podcast – Chystá se Galaxy A35, A55 či Honor 100, pozor na WeChat

Další minipodcast s novinkami je tady. Tentokrát si povíme něco o chystaných zařízeních od Samsungu a Honoru. Bude tedy řeč o střední třídě Galaxy A35 a A55 a pak také o Honoru 100 a Honoru 100 Pro. Nezapomeneme ale také zmínit riziko v souvislosti s používáním WeChat a také plateb na Androidu mimo Google Play. [pokračování článku]

Vodafone vrací limitovanou edici tarifu za 327 Kč

Před nějakou dobou Vodafone přestal nabízet tento tarif za 327 Kč měsíčně a nyní se opět vrací. K dispozici je ve své původní nabídce, tedy: [pokračování článku]

Honor Magic 6 Lite míří do Evropy, bude lákat hlavně na 108MPx snímač a displej

Honor ještě před Vánocemi se rozhodl uvést na evropský trh novinku Honor Magic 6 Lite, která je předzvěstí nové série Magic 6. V tomto případě ale jde o zástupce střední třídy. Specifikace jsou dobré, jen to asi nebude mít jednoduché vůči konkurenci. [pokračování článku]

Konec propojení Instagramu a Messengeru

V roce 2019 jsme se dočkali velkého oznámení, že se spojí komunikační platformy a chaty Instagramu, WhatsAppu a Messengeru. Trvalo několik měsíců, než jsme se dočkali prvního výsledku, ale celý projekt tak nějak začal váznout. Nyní je již jasné, že se značně zdrží, jelikož Meta musí učinit patřičné zásahy. [pokračování článku]

Nothing hasí bezpečnostní problémy u svého softwaru

Založení společnosti není v dnešní době jen o názvu, logu a naleštěnému produktu nebo službě. Firmy si musí dát pozor na bezpečnost a nejrůznější zranitelnosti, zejména mít tým a jasný postup pro řešení. Toto se zřejmě začíná učit i Nothing, jen na to jde tou horší cestou. [pokračování článku]

Google představuje čtvrtletní novinky, nejvíc dostane Pixel 8 Pro

Google dokáže do Androidu přidat novinky skrze aktualizaci například Google Play Služeb, ale také se rozhodl vydávat čtvrtletní balíčky Quarterly Platform Release (QPR). Ty jsou zejména zaměřeny na smartphony Pixel, ale ty zpravidla dostanou novinky jako první, pak dojde k postupnému uvolnění některých funkcí pro ostatní mobily. Nyní zde máme první Android 14 QPR1. [pokračování článku]

Redmi 13C přichází v 5G verzi

V listopadu byl uveden levný mobil Redmi 13C, přičemž nabízí jen LTE konektivitu. Nyní společnost přišla s 5G verzí, která má i něco navíc, ale také došlo na jedno oslabení. [pokračování článku]

Realme GT5 Pro představen, vyzyvatel pro OnePlus 12

Včera jsme se dočkali představení OnePlus 12 pro čínský trh, přičemž mobil může lákat na displej dosahující na jas až 4500 nitů. Jinak se jedná o top model, jen je škoda samotné odolnosti proti vodě. Není totiž plnohodnotná. Mezitím jsme čekali na představení Realme GT5 Pro a dnes jsme se dočkali. Specifikace jsou natolik dobré, že se OnePlus 12 může obávat. [pokračování článku]

Meizu představilo chytrý prsten, na trh dorazí pod novým „brandem“ MYVU

Čínská společnost Meizu před krátkým časem uspořádala konferenci Unbounded, na které představila řadu nových produktů, mezi kterými nechyběl například nový smartphone Meizu 21, elektromobil Meizu DreamCar a také představila novou produktovou značku MYVU. [pokračování článku]

Push notifikace do aplikací jsou monitorovány vládami

Není žádným tajemstvím, že nejrůznější vládní orgány posílají požadavky společnostem kolem osobních informací uživatelů. Google i Apple dostávají mnoho podobných žádostí, a to napříč mnoha zeměmi. Ne vždy ale vyhoví požadavkům a někdy dokonce jsou do sporu s vyšetřovateli a soudy. Nyní se dozvídáme, že Apple i Google poskytují informace kolem push notifikací do aplikací. [pokračování článku]

HTC ještě nekončí a nastínilo plány na další roky

Společnost HTC patří tak trochu mezi titány dob minulých. Dříve dokonce udávala kurz, tempo a přicházela s pokročilými technologiemi, ale v dnešní době se jedná o malého výrobce, který skoro vymizel z trhu. HTC se více zaměřuje na virtuální a rozšířenou realitu, kde se firmě daří. I tak z mobilního trhu neodchází. [pokračování článku]

Withings oficiálně oznamuje hybridní hodinky ScanWatch Nova

Známá firma Withings původem z Francie jde opětovně naproti uživatelům, kteří hledají náramkové hodinky s klasickými ručičkami a zároveň budou kvitovat chytré funkce zaměřené na zdraví nebo sport. Oficiální představení má za sebou zajímavý zástupce s názvem ScanWatch Nova a v aktuální nabídce výrobce se jedná o jejich nejdražší řešení. [pokračování článku]

Google Podcasty skončí, vše půjde ve vlnách

Nyní už víme, že služba a aplikace Google Podcast končí, ale až nyní se dozvídáme přesnější informace. V USA dojde k ukončení v dubnu 2024, přičemž uživatelům se nabídne jednoduchý nástroj pro exportování odběrů do Youtube Music. Google ale ještě musí dokončit a uvést do funkčního stavu nástroje pro tvůrce. Není tak divu, když vše půjde ve vlnách. Kdy se dočkáme v našich končinách, není zatím známo. Mezitím Google zavádí možnost si přidat jakýkoliv podcast do Youtube Music skrze RSS kanál, ale ani tento nástroj ještě není zcela rozšířen. [pokračování článku]

Google vylepšil detekci spamu pomocí RETVec, k dispozici je v Gmailu

Za posledních několik let došlo k značnému rozšíření technologií, možností i služeb jako takových. Bohužel s tím souvisí i zákeřné chování podvodníků, kteří se snaží zpravidla podvést uživatele. Firmy tak musí bojovat se spamem, a to i ve svých službách. Google proto neustále pracuje na lepší technologii pro identifikaci spamu. Tentokrát výrazně pokročil díky technologii RETVec. [pokračování článku]

