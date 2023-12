Nothing hasí bezpečnostní problémy u svého softwaru

Zdroj: Nothing

Založení společnosti není v dnešní době jen o názvu, logu a naleštěnému produktu nebo službě. Firmy si musí dát pozor na bezpečnost a nejrůznější zranitelnosti, zejména mít tým a jasný postup pro řešení. Toto se zřejmě začíná učit i Nothing, jen na to jde tou horší cestou.

Nothing a pochybnosti kolem bezpečnosti

Nedávno jsme vás informovali o nové aplikace pro komunikaci, a to dokonce i s integrací iMessage. Jak se ale záhy ukázalo, tak zde nastal poměrně velký bezpečnostní problém u dodavatele technologie. Ačkoliv byl problém způsoben firmou Sunbird, tak svou odpovědnost nese i Nothing, že si nezkontroloval samotné řešení a na vše museli dojít nezávislí experti. Nyní se situace ale opakuje.

Po debaklu s Nothing Chat byla stažena i aplikace Sunbird

Konkrétně nastal problém u subznačky CMF. Ta nedávno vydala nové produkty, mezi kterými jsou i chytré hodinky. K používání je nutné mít uživatelský účet vyžadující e-mail a heslo. Zatímco aplikace šifrovala tyto informace, tak současně v samotné aplikaci zůstaly části pro dešifrování, což je velký bezpečnostní problém.

Samotná aplikace ale nebyla vyvinuta firmou Nothing. Stojí za ní externí dodavatel Jingxun. To ukazuje i na současnou situaci v Nothing. Nedostatečně kontrolují softwarová řešení od dodavatelů. Firma ale ukazuje, že jí zaleží na bezpečnosti a zavádí speciální stránky u obou značek, skrze které lze jednodušeji nahlásit problémy (CMF, Nothing).

