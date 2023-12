Google Podcasty skončí, vše půjde ve vlnách [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 9. 12.

Nyní už víme, že služba a aplikace Google Podcast končí, ale až nyní se dozvídáme přesnější informace. V USA dojde k ukončení v dubnu 2024, přičemž uživatelům se nabídne jednoduchý nástroj pro exportování odběrů do Youtube Music. Google ale ještě musí dokončit a uvést do funkčního stavu nástroje pro tvůrce. Není tak divu, když vše půjde ve vlnách. Kdy se dočkáme v našich končinách, není zatím známo. Mezitím Google zavádí možnost si přidat jakýkoliv podcast do Youtube Music skrze RSS kanál, ale ani tento nástroj ještě není zcela rozšířen.

Původní článek 27. 9.

Google již před nějakou dobou oznámil své snahy zakomponovat podcasty do Youtube Music. Zatím jde spíše o omezené snažení, které se limituje na pár zemí, respektive přidávat obsah zatím nelze u všech autorů. Bylo celkem jasné, že se chystá nějaká větší změna. Dnes jsme se dočkali oznámení budoucnosti podcastů v ekosystému společnosti Google.

Nově v Youtube Music

Dá se říci, že se Google nechal inspirovat u konkurence, když začal vytvářet prostor pro podcasty v Youtube Music. V rámci dnešní tiskové zprávy se dozvídáme, že právě v roce 2024 dojde k ukončení původní služby Google Podcasty. Novým centem pro tento obsah bude právě Youtube Music.

Bohužel jsme se nedozvěděli bližší termín ukončení, případně jakékoliv další podrobnosti. Dá se říci, že dnešní zprávou Google oznamuje příchod větších změn. Dozvěděli jsme se ale, proč tak Google činí. Dle jeho analýzy většina uživatelů v USA poslouchá tento typ obsahu spíše na Youtube Music, kde je v této zemi dostupný. Jen menší procenta spustí přímo aplikaci Google Podcasty.

Jde více méně o očekávaný krok, když Youtube Music je více rozšířenou službou a má větší uživatelskou základnu. Pro Google se toho zjednoduší více. Například se nebude muset starat o dedikovanou službu a nebude muset vyvíjet speciální aplikace. Nyní ale bude záležet, co nabídne tvůrců a jak rychle se rozšíří dostupnost. Zatím se tedy můžeme připravit na přesunutí služby, nebo spíše obsahu do nového umístění.

