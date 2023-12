Konec propojení Instagramu a Messengeru

Zdroj: petapixel (se souhlasem)

V roce 2019 jsme se dočkali velkého oznámení, že se spojí komunikační platformy a chaty Instagramu, WhatsAppu a Messengeru. Trvalo několik měsíců, než jsme se dočkali prvního výsledku, ale celý projekt tak nějak začal váznout. Nyní je již jasné, že se značně zdrží, jelikož Meta musí učinit patřičné zásahy.

Počkáme si?

V posledních dvou letech spíše vidíme nejasné kroky kolem propojení platforem, respektive možnosti komunikace uživatelů mezi nimi bez nutnosti využívat specifickou aplikaci pro psaní s druhou stranou. Dnes zde ale máme informace, že samotné propojení mezi službami Instagram a Messenger bude ukončeno.

V podstatě to znamená, že během prosince uživatelé ztratí možnost komunikovat například s někým, kdo má aplikaci Instagram, přičemž vy máte Messenger. Není jasné, proč dochází k ukončení. Společnost zatím nevydala nějaké vysvětlení, jen novinku oznamuje skrze stránky podpory.

Dá se ale předpokládat, že do hry vstupuje nová legislativa EU, konkrétně DMA (Digital Markets Act), který značně zasahuje do podobných služeb. Hned to ale nemusí znamenat konec pro jakékoliv propojení. Meta musí udělat patřičné změny u služby WhatsApp, takže následně by mohlo dojít ke slibovanému propojení. Klíčem je zde otevření platformy, které je na stole ze strany EU. Meta tak ve výsledku bude moci nabídnout plnohodnotné propojení.

Je ale otázkou, jestli se něčeho takového dočkáme. První sliby zazněly před čtyřmi lety a ani do dnešního dne jsme se nedočkali skutečného propojení. V tomto případě si snad Meta pohne.

