To nej z uplynulého týdne #9 – Twitter Blue, 240W nabíjení, Phantom V Fold a další

Podcast #63 – Když chcete ovládnout domácnost hlasem

Podívali jsme se na téma chytrých reproduktorů. Dávají nám smysl? Jak dobře fungují hlasové asistentky v nich a jaké s nimi máme zkušenosti? Jaký koupit první chytrý reproduktor? Nejen na tyto otázky si dnes odpovíme. [pokračování článku]

OnePlus 11 Concept představen, láká na chlazení kapalinou

Mnozí výrobci nečekají na představení nějaké nové moderní technologie až do momentu, kdy se dostane do komerčního produktu. V posledních letech je relativně běžné, že se dočkáme ukázání zařízení ve fázi konceptu nebo prototypu, přičemž není jisté, jestli se někdy přestaví pro širokou veřejnost. Nyní jsme se dočkali novinky OnePlus 11 Concept, což je zařízení založené na OnePlus 11. [pokračování článku]

TCL na MWC přivezlo 8 žhavých novinek

Veletrh spotřební elektroniky MWC v Barceloně jede v plném proudu a doslova o hromadu novinek se postarala čínská společnost TCL. Pro evropské zákazníky si připravila celkem 6 nových telefonů (40R 5G, 40 SE, 408, 406, 405, 403) nebo 2 tablety (NXTPAPER 11, TAB 11). Ke všemu převážná většina zařízení zná svoji cenu včetně data zahájení oficiálního prodeje v rámci českého trhu. [pokračování článku]

Honor prodlužuje softwarovou podporu, zatím jen pro dva mobily

Pokud bychom měli jednoduše konstatovat, který výrobce nejdéle softwarově podporuje své smartphonu, tak musíme konstatovat, že jde o Apple. Nějakou dobu neměl tento americký gigant jakoukoliv konkurenci, ale to se pomalinku v poslední době mění. Samsung například prodloužil tuto podporu až na 5 let, přičemž se připojila i společnost Oppo a její subznačka OnePlus. Pak jsou zde i jiní hráči, kteří nejsou tak daleko, ale snaží se prodloužit podporu. Například jde o Vivo. Nyní se k podobnému kroku rozhodla firma Honor. [pokračování článku]

Tecno Phantom V Fold oficiálně, vstup do nejvyšší ligy

Samsung se dá považovat za přední výrobce smartphonů s ohebnými displeji a konstrukcí, ale roste mu konkurence, například v podobě společnosti Oppo. Navíc se v dohledné době objeví v tomto segmentu i nováček OnePlus. Nyní zde ale máme relativně neznámou společnost Tecno, která se v poslední době snaží zaujmout netradičními smartphony. Stačí zmínit nedávný model Phantom X2 Pro. Nyní přichází s další novinkou nesoucí označení Tecno Phantom V Fold. [pokračování článku]

Realme GT3 je staronová novinka s 240W nabíjením

Není to tak dávno, co společnost Realme představila smartphone Realme GT Neo5, přičemž existuje i varianta s 240W nabíjením. Dnes zde máme další novinku označenou jako Realme GT3, ale ve skutečnosti jde spíše jen o nový název. [pokračování článku]

SAZKAmobil slaví narozeniny a nabízí akční ceny na datové balíčky i SIM kartu

Speciální akce u mobilních a virtuálních operátorů jsou zde v podstatě na měsíční bázi. Vždy se najde nějaký bonus nebo zvýhodnění. Nyní se hlásí virtuální mobilní operátor SAZKAmobil, který má speciální akci při příležitosti 9. narozenin. [pokračování článku]

Nová série Vivo V27 představena, obsahuje tři mobily

Vivo většinou představuje smartphony střední a nižší třídy, byť se sem tam vytasí s nějakým top modelem. A to i v oblasti ohebných zařízení. Dnes zde ale máme trojici poměrně dobře vybavených modelů střední třídy. [pokračování článku]

Twitter Blue je dostupné v Česku, cena začíná na 155,83 Kč bez DPH

Twitter zavedl předplatné Twitter Blue před nějakou dobou, přičemž nabízí bonusové funkce. Zatím se nevědělo, kdy dojde k rozšíření a jestli se vůbec dočkáme v tomto roce i v Česku. Dnes je již jasno a Twitter Blue mimo jiné přichází do České republiky. [pokračování článku]

Garmin představil běžecké hodinky Forerunner 265 a Forerunner 265S

Společnost Garmin se činí a po uvedení hodinek Vívomove Trend zde máme další dvě novinky, tentokrát Forerunner 265 a Forerunner 265S, které zaměřuje zejména na příznivce běhání. Tomu samozřejmě odpovídají i samotné funkce a výbava. [pokračování článku]

Pro Facebook a Instagram se chystá „AI personas“

Nejnovějším trendem je rozhodně ChatGPT, tedy služba od OpenAI. Jde o vytrénovaný konverzační systém, ale všeobecně se řadí do kategorie AI, tedy umělé inteligence, byť to není přesné označení. I tak se dočkala novinka velké oblibě, na což reagují velké společnosti jako Google, Microsoft a další. Mezi ně se brzy má přidat i firma Meta, která chce nabídnout podobné možnosti. [pokračování článku]

Garmin Forerunner 965 představeny, přijdou na 15 990 Kč

Garmin představil běžecké hodinky Forerunner 265 a Forerunner 265S a kromě toho zde máme ještě vyšší model Garmin Forerunner 965. U něj došlo mimo jiné na použití luxusnějších materiálů, ale to není vše. [pokračování článku]

Honor uvedl první křemíko-uhlíkovou baterii, nabídne o 12,8 % vyšší hustotu energie

Kapacita a především výdrž baterie, to je stále to, co je předmětem bádání mnoha technologických firem a výrobců chytrých zařízení. I přes to, že jsou dnes telefony optimalizovány proto, aby vydržely co nejdéle, limitujícím prvkem je zde stále samotná baterie. [pokračování článku]

Apple zařadí USB C u iPhonů pod MFi program, což se nesetká s kladnou odezvou

Evropská unie má nové nařízení, které se vztahuje na nabíjecí konektory u zařízení jako mobilní telefony, příslušenství a podobně, přičemž se pak rozšíří i třeba na notebooky. Na to musí reagovat i Apple a podle posledních spekulací již nové iPhony budou mít právě USB C místo Lightning konektoru. Jak se ukazuje, v případě Applu dojde jen na splnění požadavku. [pokračování článku]



