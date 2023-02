OnePlus 11 Concept představen, láká na chlazení kapalinou

Zdroj: OnePlus

Mnozí výrobci nečekají na představení nějaké nové moderní technologie až do momentu, kdy se dostane do komerčního produktu. V posledních letech je relativně běžné, že se dočkáme ukázání zařízení ve fázi konceptu nebo prototypu, přičemž není jisté, jestli se někdy přestaví pro širokou veřejnost. Nyní jsme se dočkali novinky OnePlus 11 Concept, což je zařízení založené na OnePlus 11.

Active CryoFlux

Od takového zařízení se zpravidla očekává nějaký technologický pokrok. Můžeme říci, že OnePlus 11 Concept opravu přichází s inovativním řešením chlazení. Běžně se nabízí mobilní telefony s pasivním chlazení, ale na trhu najdete i takové kousky, které mají aktivní. Jednoduše jsou vybaveny o ventilátory, což má ale několik nevýhod, zejména zanášení prachem a navíc zde není odolnost vůči vodě.

OnePlus přichází u OnePlus 11 Concept s technologií Active CryoFlux, což je v podstatě chlazení kapalinou. Od něčeho takového byste očekávali nějaké pumpy, které by čerpaly kapalinu, respektive ji proháněly systémem trubic. Něco takového ale nelze jen tak kvůli velikosti implementovat do tak malého těla, jako má mobilní telefon. OnePlus ale tento problém vyřešilo piezoelektrickými mikročerpadly, které jsou menší než 0,2 cm³. Jde skutečně o elegantní řešení, jak zakomponovat chlazení kapalinou do malého těla mobilu.

Nečekejte ale zázraky. Konkrétní řešení dokáže snížit teplotu o 2,1 ℃, což zvýší FPS o 3-4 snímky. Případně lze snížit o 1,6 ℃ při nabíjení, což by mělo zkrátit dobu nabíjení o 30 až 45 sekund. Jde sice o malé hodnoty, ale je to v podstatě první pokus. OnePlus hodlá nadále pracovat na této technologii a snad se jí jednou dočkáme.

OnePlus 11 Concept kromě jiného nabízí upravený design, na kterém jde vidět celý systém chlazení. Došlo i na úpravu foto modulu, ale jen z pohledu vzhledu s zpracování. Nyní stačí jen dodat, že OnePlus 11 Concept nepůjde do prodeje a jde jen o ukázku toho, na čem ve firmě pracují.

