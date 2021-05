Vivo slibuje tři roky aktualizací pro některé modely

Zdroj: Dotekománie

Pokud jde o aktualizace smartphonů, tak v této oblasti jednoznačně dominuje Apple. Nedávno jsme se ale dočkali rozšíření u Samsungu a nyní se částečně přidává Vivo.

Vivo a aktualizace Androudů

Společnost Vivo oficiálně oznámila, že rozšíří aktualizace některých modelů až na tři roky. Konkrétně se nové podmínky budou týkat zejména prémiových modelů série X. To znamená, že se nic nemění u levnějších modelů. Ostatně Vivo konstatuje v tiskové zprávě, že chce majitelům dražších mobilů nabídnout i kvalitnější servis a delší podporu.

Majitelé této série dostanou po dobu tří let aktualizace celého Androidu, ne jen bezpečnostní opravy. Pokud se tedy letos dočkáme modelu s Androidem 12, tak dostane ještě Android 13, 14 a 15. Modely ze série X, které nejsou způsobilé, tedy spíše ty stávající, dostanou bezpečnostní aktualizace po dobu tří let. Vivo v tomto ohledu není moc konkrétní. Mimo jiné také některé modely uvedené po červenci v tomto roce dostanou bezpečnostní aktualizace po dobu tří let.

Vivo X60t je další verze s odlišným procesorem

Vivo se tak nemůže zatím srovnávat například se Samsungem, ale celý proces aktualizací mobilů s Androidem je poměrně náročnější, jelikož je zde závislost i na dalších partnerech, které dodávají součástky.

