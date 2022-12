Zdroj: Oppo

Oppo prodlouží softwarovou podporu na 5 let aktualizací

Skoro by se dalo říci, že Samsung nastartoval nový trend u zařízení se systémem Android, když oznámil prodloužení podpory u některých modelů až na 5 let. Například nedávno podobnou strategii oznámila značka OnePlus a nyní zde máme dalšího výrobce.

OnePlus nabídne softwarovou podporu po dobu 5 let u některých modelů

4 verze Androidu

Dalším nováčkem se strategií prodloužení softwarové podpory je společnost Oppo, ale zde ani tak nejde o překvapení. Očekávali jsme toto oznámení, když OnePlus spadá právě pod Oppo. Navíc oba subjekty již spolupracují nějakou dobu na samotných nadstavbách pro své smartphony.

Oppo konkrétně oznámilo, že vybrané modely uvedené v roce 2023 dostanou 4 hlavní aktualizace systému. To znamená, že smartphone se systémem Android 13 ještě dostane Android 14, 15, 16 a 17. Kromě toho budou bezpečnostní záplaty poskytovány po dobu pěti let. Oppo uvedlo, že by se měla novinka týkat jen top modelů, ale očekávali bychom, že se postupně tato strategie rozšíří i na nižší modely.

Snad se tento styl zavede u ostatních výrobců mobilních telefonů. Bohužel ani například takový Google nenabízí takovou podporu u svých smartphonů. Sice mají 5 let bezpečnostních aktualizací, ale v případě plnohodnotných aktualizací je pozadu.

