Apple zařadí USB C u iPhonů pod MFi program, což se nesetká s kladnou odezvou

Evropská unie má nové nařízení, které se vztahuje na nabíjecí konektory u zařízení jako mobilní telefony, příslušenství a podobně, přičemž se pak rozšíří i třeba na notebooky. Na to musí reagovat i Apple a podle posledních spekulací již nové iPhony budou mít právě USB C místo Lightning konektoru. Jak se ukazuje, v případě Applu dojde jen na splnění požadavku.

MFi pro USB C příslušenství

Zatím se Apple nevyjádřil, jestli iPhony budou mít USB C nebo ne. V této otázce více méně mlčí a vše se dozvíme až při samotném představení. Již se ale spekuluje, že bude rozdíl mezi základním a Pro modelem. Vyšší verze by měla mít podle dostupných informací rychlejší přenos dat a zřejmě i nabíjení.

Aby toho nebylo málo, tak Apple bude záměrně limitovat možnosti USB C konektoru. V únoru se totiž objevily spekulace, že má vyvíjet speciální čip, který by skrze firmware detekoval podporované zařízení a nabídl mu maximální možnosti. Nyní zde máme další náznak, že se skutečně Apple pustí do omezování podpory.

Zdroje totiž hovoří o nasazení MFi programu (Made for iPhone/iPod/iPad) pro USB C příslušenství. To by znamenalo, že výrobce příslušenství připojitelného přes USB C se bude muset zapojit do tohoto programu. Nejenže bude nutné splňovat požadavky společnosti Apple, ale také bude muset platit poplatky, aby mohl využít maximální rychlosti přenosu dat i rychlosti nabíjení.

Majitel takového iPhonu bude muset nejenže hledat USB C příslušenství, ale také si bude muset ověřit, jestli je zařazeno do programu MFi. Jednoduše bude muset být na krabičce nebo balení být jedna z výše zobrazených nálepek. Pakliže si koupí běžné USB C příslušenství, tak Apple schválně omezí rychlosti. Zřejmě se nabídne jen nejnutnější základ.

Dá se tedy předpokládat, že USB C příslušenství s plnou podporou pro iPhony bude dražší než běžné. To se zřejmě nesetká s kladnou odezvou a někteří majitelé budou asi zklamáni, když si koupí něco s tímto konektorem bez MFi programu a nebude vše fungovat, jak má.

