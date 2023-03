Honor uvedl první křemíko-uhlíkovou baterii, nabídne o 12,8 % vyšší hustotu energie

Zdroj: Honor

Kapacita a především výdrž baterie, to je stále to, co je předmětem bádání mnoha technologických firem a výrobců chytrých zařízení. I přes to, že jsou dnes telefony optimalizovány proto, aby vydržely co nejdéle, limitujícím prvkem je zde stále samotná baterie.

Baterie s novou technologií a vyšší kapacitou je již realitou

Spolčenost HONOR vyvinula baterii, která slibuje vyšší hustotu energie, čímž zvyšuje samotnou kapacitu. Baterie založená na křemíko-uhlíkové technologii, přichází s o 12,8 % vyšší hustotou energie, než jakou nabízejí stávající lithiové baterie. Pro srovnání, pokud lithiová baterie nabídne kapacitu 5 100 mAh, ta od HONORu nabídne kapacitu 5 450 mAh. Energie v lithiové baterii při poklesu napětí na 3,5 voltů výrazně klesá zatímco křemíko-uhlíková baterie při poklesu na toto napětí má o 240 % vyšší kapacitu.

Chytrý telefon HONOR Magic 5 Pro již přichází s touto novou technologií, v Číně byl uveden s baterií s kapacitou 5 450 mAh. Bohužel touto technologií je vybaven pouze model pro čínský trh. Pro mezinárodní trh bude Magic 5 Pro stále dostupný prozatím klasickou lithiovou baterii s kapacitou 5 100 mAh. Na telefon s novu generací baterie si zatím budeme muset pro evropský trh ještě chvíli počkat a nebo si telefon zakoupit přes nějaký čínský obchod.

