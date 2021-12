Oppo Find N je nový ohebný mobil kompaktnějších rozměrů

Ohebné telefony, respektive zařízení s ohebným displejem a konstrukcí nejsou zatím tak běžné. Jen pár výrobců se pustilo do tohoto segmentu. Dnes zde máme nováčka v podobě společnosti Oppo. Ta uvedla model Oppo Find N, který nabízí podobnou konstrukci jako Galaxy Z Fold 3 (recenze).

„Nové podoby konstrukce předznamenávají další vzrušující období v rámci technologií chytrých telefonů. Společnost OPPO investovala značné množství času a úsilí do toho, aby přišla s lepším přístupem ke skládacímu smartphonu, experimentovala s řadou různých návrhů, konstrukcí pantů, materiálů displeje a poměrů stran, aby vytvořila nové zařízení, které splní potřeby větší části uživatelů. S modelem OPPO Find N chceme změnit, jak lidé vnímají to, co může smartphone nabídnout, a začít zpřístupňovat skládací zařízení ještě širšímu publiku.“, Pete Lau, produktový ředitel společnosti OPPO