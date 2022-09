Vivo X80 Lite 5G oficiálně, přijde na 9 999 Kč

Zdroj: Vivo

Není to tak dávno, co jsme se dočkali představení top modelu Vivo X80 Pro (recenze). Firma zřejmě chce těžit z takto dobře vybavené novinky a nyní se snaží lákat na Vivo X80 Lite 5G. Sice byste si mohli myslet, že půjde o lehce osekaný model, ale v tomto případě je k dispozici mobil střední třídy.

Vivo X80 Lite 5G

Můžeme začít samotnou cenou Vivo X80 Lite 5G. Ten se bude do 2. října prodávat za částku 9 999 Kč, ale následně stoupne na 10 999 Kč. V této hladině najdete populární Galaxy A53 (recenze) nebo absolutní novinku Motorola Edge 30 Neo. V obou případech se nabízí o něco lepší výbava za podobnou cenu. Vivo X80 Lite 5G může zaujmout například svým barevným podáním, jelikož verze Sunrise Gold umí měnit odstín zadní strany.

Co se týče specifikací, nejsou nějak špatné, ale v porovnání s konkurencí nezáří. Displej je typu AMOLED a má 90Hz obnovovací frekvenci. O výkon se zde stará Dimensity 900 od Mediateku a všemu dodává energii baterie o kapacitě 4500 mAh. Zde je podpora pro 44W nabíjení přes USB C.

Fotografická výbava je na tom dobře. Přední strana má k dispozici 50MPx snímač a na zadní dominuje 64MPx senzor doplněný o optickou stabilizaci obrazu. Mezi vymoženosti mobilu je například certifikace IP54, díky čemuž novince nebude vadit voda ani prach za určitých okolností. Rozhodně to není na ponoření do vody. Celkově se jedná o dobře vybavený mobil, ale aby byl více konkurenceschopný, bylo by potřeba snížit cenu nebo přidat něco navíc.

Specifikace

displej: 6,44 palců, 2404 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, HDR10+, 90 Hz

procesor: Dimensity 900

RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB UFS 3.1

Android 12 + FountouchOS 12

Hybrid Dual SIM

Foťáky: zadní – 64 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokophlý 2 MPx, makro přední – 50 MPx

IP54

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS

rozměry: 159,20 x 74,20 x 7,79mm; 186 gramů

baterie: 4500 mAh + 44W

Zdroj: Tisková zpráva



