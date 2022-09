Tecno Pova Neo 5G je další novinka, tentokrát s dobrými specifikacemi

TECNO POVA NEO 5G; Zdroj: Tecno

Společnost Tecno, která již působí na českém trhu, představila v tomto týdnu model Pop 6 Pro. Název by sice mohl napovídat, že se jedná o trochu lépe vybavený mobil, ale ve skutečnosti nabízí jen to nejnutnější. To ale není případ novinky Tecno Pova Neo 5G.

Tecno Pova Neo 5G

Další přírůstek od Tecna se může chlubit podporou sítí páté generace, ale to není jediná výhoda. Tecno Pova Neo 5G má například ve výbavě stereo reproduktory a 120Hz displej s Full HD+ rozlišením. Samozřejmě se zde trochu šetřilo, takže nikoho nepřekvapí, že je zde LCD panel.

Úspory jde vidět u fotografické výbavy, kde na zadní straně jsou sice dva foťáky, ale u sekundárního se firma ani nesnažila vyzdvihnout jeho přednosti. Prostě jen uvedla, že je zde foťák pro dodatečné efekty. Hlavní má ale 50 MPx, což by mohlo dostačovat na průměrné snímky.

O energii se zde stará baterie s kapacitou 5000 mAh, která podporuje 18W nabíjení. Čtečka otisků prstů j v tomto případě umístěna na boku zařízení. Tecno Pova Neo 5G má nastavenou cenu za základní model v přepočtu přibližně na 4 800 Kč, což není špatná částka na 5G mobil.

Specifikace

displej: 6,8 palců, 1080 x 2460pixelů (Full HD+), 120 Hz

procesor: Dimensity 810

4GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Android 12 + HiOS 8.6

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 50 MPx AI kamera přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, stereo, DTS

5G SA/NSA (13 5G bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

rozměry: 170,8 × 77,9 × 9,47 mm

baterie: 6000 mAh + 18 W

