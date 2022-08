Vivo X80 Pro – král mobilní fotografie [recenze]

Zdroj: redakce Dotekomanie

Vivo přišlo na trh s telefonem, který svým designem upoutává pozornost. Nejenže je rozměrově prostorný, ale pohled primárně padne na zádovou část zařízení, která sice má nádherné jemné zpracování skleněného povrchu, ale horní části zcela dominuje přes celou šíři prostor s čočkami fotoaparátů, ve kterém jasně září modré logo společnosti Zeiss, která se na vývoji kamerového systému podílela.

Novinka je v několika ohledech rozporuplná. Jedná se o telefon nejvyšší řady a odpovídá tomu i cena. S cenou lehce kolem 26 000 Kč získá zákazník telefon, který v mnoha ohledech exceluje, avšak má i vlastnosti, které nejsou příjemné a uživatel si na ně musí zvyknout, aby se s telefonem sžil.

Konstrukce zařízení

Kvalitní zpracování je znatelné ihned při prvním dotyku. Na zařízení vše do sebe krásně zapadá, telefon je mistrně zpracován, materiál je velice příjemný. Skleněná záda v kosmické černé jsou nádherná na pohled, pokud je však velice pečlivě nedržíte, nebo nemáte v ochranném pouzdře, jsou velice kluzké. Telefon do ruky padne, je jemný při doteku s kůží, ale jak je hladký, okamžitě sklouzává z ruky a při skleněných zádech, které lemuje kovový rám nechcete, aby zařízení spadlo na zem. Ačkoli je zařízení esteticky velice přívětivé, bez ochranného obalu by příliš dlouho nevydrželo bez poškození. Vivo však k telefonu nabízí černý obal v koženkovém potahu, který přidává punc luxusu.

Do rukou se sice dostane příjemné a vizuálně zajímavé zařízení, problémem pro mě však je, že se svými rozměry 165 mm výšky 75,2 mm šířky a 8,3 mm tloušťky je veliké na pohodlné držení v ruce. Šířka X80 Pro je pod 8 cm, což je vhodné pro možnost většího dosahu palce po obrazovce, při dotyku však nepotěší tloušťka, která přesahuje 8 mm a s pouzdrem a výrazně vystupujícím modulem u fotoaparátu je tloušťka již znatelná. Váha zařízení dosahuje skoro 220 g bez obalu, nosit skoro čtvrt kila v kapse není ideální, co však není příjemné, je nosit tak těžký telefon v ruce. Pro uživatele, kteří za chůze čtou, brouzdají po sítích, nebo hrají hry, stane se pro ně X80 Pro brzy příčinou bolesti v ruce. Díky vysoké váze však věřím, že se sníží denní hledění do zařízení, jelikož při delších časových úsecích, kdy je telefon držen v ruce, začne zápěstí pociťovat bolest.

Nepohodlným se pro mě jeví umístění tlačítek hlasitosti na stejnou stranu jako vypínacího tlačítka, což neumožňuje vytvoření snímku obrazovky, když uživatel drží zařízení v jedné ruce. Vivo nedostatek kompenzuje vlastní funkcí S-capture která umožňuje širší možnost záznamu dění na obrazovce. Bohužel dvojklik na zapínací tlačítko nespustí fotoaparát, to učiníte skrze několika vteřinové podržení tlačítka hlasitosti dolů, což je pomalejší, než rozsvítit obrazovku a přejet z pravého dolního rohu, kde je rychlý přístup do fotoaparátu.

Vivo X80 Pro svým vzezřením je symbolem elegance. Přední strana zařízení je zkonstruovaná tak, že pohled na ní vzbuzuje dojem luxusního zařízení. Decentní notch uprostřed horní části obrazovky není pro oči nijak rušivý. Zaoblené hrany displeje krásně podtrhují vysokou cenu telefonu. Tenké rámečky na horní a spodní straně displeje jsou tak malé, že vypadají, že jsou přirozeným okrajem telefonu a že ani neodebírají část prostoru pro displej. Displej je AMOLED s LTPO a rozlišením 2K, obnovovací frekvencí 120 Hz, zobrazením HDR10+ a vysokým počtem 1 000 nitů, které značí, že na displej lze v pořádku koukat i na jasném slunci. Telefonu nechybí ani certifikace odolnosti proti vodě IP 68, jejíž prvky jsou patrné například při vyndání slotu pro SIM kartu, který je uvnitř pokrytý gumovým těsněním. V displeji je zabudován i 3D skener otisku prstů, který umí zaznamenat celý prst ihned a napoprvé, není tedy potřeba přikládat jeden prst opakovaně, jako u konkurenčních. Zařízení má snímač v mnohem větší části spodní plochu a nemusíte umístit prst přesně doprostřed a trefit se tak na malý vyznačený prostor. Telefon umí zvýšit zabezpečení i tak, že je potřeba přiložit dva prsty zároveň. Případně je možné skrze přiložení prstu si nastavit zkratky do aplikací a ze zamčené obrazovky si vybrat z vlastní přednastavené nabídky rychlého přístupu.

Druhá strana zařízení však není tak chvályhodná jako strana přední. Zadní strana s kosmickou černí na skleněném povrchu vypadá při pohledu zblízka jemně, na dotek až sametově, avšak při pohledu na zařízení běžně položené na stole nijak pohled neohromí. V horní části dominuje výrazný, přes celou šířku se rozprostírající, modul fotoaparátu, který disponuje čtyřmi fotoaparáty, laserovým zaměřovačem hloubky ostrosti, třemi přisvětlovacími diodami a jedním výrazným, leč malým, logem firmy Zeiss s křiklavým modrým podkladem.

Logo je doplněno červeným písmenem T a s *, které značí tzv. T filtr, který zabraňuje reflexním pruhům či kroužkům ze světelného zdroje na výsledné fotografii. Ani po více než měsíci, co mám zařízení v ruce, jsem si na nevzhledné uspořádání čoček fotoaparátu nezvykl. Z neznámého důvodu jsou tři snímače v kruhu u sebe, třetí však se nachází mimo vyznačený kruh a je nezarovnaně přidán pod ně blíže k okraji telefonu. Logicky by byl snímač umístěn ve zbylém prostoru vyznačeného kruhu, poslední místo však zaujímá již zmíněné logo Zeiss, které podílelo kromě tzv. T coatingu i na softwarovém zpracování snímků.

U vivo X80 oceňuji dobré umístění stereo reproduktorů, které při hraní nejsou příliš blokovány rukama. Hlasitost reproduktorů je více než dostatečná, spodní reproduktor hraje hlasitěji kvůli svému umístění v konstrukci. Na běžné poslouchání audia, rozhlasu a hraní her jsou dostačující, pro klidný poslech hudby a potěšení uší však vhodné nejsou. Potěšující jsou i vibrace, které jsou intenzivní a kupodivu i jako odezva při klikání příjemné. Při hraní her potěší komora s chladící tekutinou, která snižuje provozní teplotu zařízení. Do rukou vás nic nestudí, ale při hraní náročných her, jako Pokémon Go nebo Diablo Immortal se telefon stěží přehoupne přes 40° C.

Fotografické potěšení

Loňský model vivo X70 Pro+ ze září 2021 je v DXo Mark na děleném 8. místě v pořadí hodnocení telefonů dle kvality fotografického snímače. Letošní Vivo X80 Pro v žebříčku ještě chybí, troufám si ale tvrdit, že vylepšení oproti loňskému modelu jej posunout na první místa hodnocení. Výsledné snímky jsou v některých momentech doslova dechberoucí. K hodnocení snímků jsem přistupoval jako běžný uživatel, který telefon využívá k focení světa kolem sebe, jako většina majitelů chytrých telefonů. Primárně fotím, minimálně natáčím. Prezentované snímky a videa jsou bez postprocesu.

Porovnámí nočního režimu vlevo a nočního režimu se zapnutou dodatečnou funkcí dlouhé expozice.

Aplikaci Fotoaparát poskytnutou vivem hodnotím jako nepřehlednou. Rozložení textových popisů jednotlivých funkcí je na obrovské obrazovce malé, rozměr tlačítek není pro pohodlné překlekávání dostatečně velký. Jednotlivých režimů je 18, u každého je několik dalších drobných nastavení, od základních změn čoček fotoaparátu, nastavení v horní části, kde je blesk, HDR, makro, HD nastavení portrétu, makro či překliknutí na noční funkci. K tomu všemu po levici je možné v různých režimech narazit na AI režim či na nabídku nočního režimu.

Drobná ukázka množství režimů u vivo X80 Pro. Autor: Karel Čapka, Dotekomanie.cz

Na druhé straně vpravo jsou pro změnu další funkce, u portrétního režimu jsou to rovnou tři, kde si můžete nastavit typy bokehu, kde se pod tímto nastavením skrývá ještě proklik na nastavení filtrů. Dále je možné na pravé straně nastavit úpravu pleti a též hloubku ostrosti. Vivo X80 Pro nabízí i možnost skrze aplikaci Album upravit hloubku ostrosti i posléze po vyfocení snímku.

Různé filtry. Autor: Karel Čapka, Dotekomanie.cz

V aplikaci Fotoaparát je i těžké nastavit různé režimy videa, sice je možné natáčet v 8K kvalitě, avšak již bez možných filtrů či dodatečných prvků, jedním z nichž je stabilizace videa nebo možnost natáčení v HDR10+ režimu. Vivo u videa cílí na cinematic režim vytvořený spolu s Zeissem. Krásný filmový formát s úžasným bohekem má však problém se správným zachycením postav a kamera sice vytváří vizuálně krásné prostředí, avšak neustálé zoomování a přeostřování, kdy software hledá obličej, kazí celkový výsledek. Mnohem lepší je režim z názvem natural, kdy problém se zaostřením mizí a výsledek nepůsobí amatérsky. U kamery je možné si nastavit i teleprompter, tedy že natáčíte a na obrazovce vám běží text, který čtete. Pokud chcete použít různé úrovně stabilizace, při 8K nemáte k dispozici žádný a snímá se jen při 30 fps. Při 4K a 60 fps je k dispozici základní ochrana proti třesu, která však výsledky má více než přijatelné. Pokud chcete využít ultra režim stabilizace nebo držení obrazu v horizontální linii, klesne nahrávací kvalita na 1080 p s 60 fps. Poslední dva zmíněné režimy jsou famózní, s telefonem můžete otáčet, jak chcete, třeba jej dát jako při představení telefonu na kormidlo a s ním točit a obraz i přes to zůstane v jedné rovině. Bonusem je, že ani velice ztížené světelné podmínky na video se zapnutou ultra stabilizací nemají žádný negativní vliv.

Autor: Karel Čapka, Dotekomanie.cz

Ve fotoaparátu ani nechybí integrovaná funkce Google Lens, mnohem snazší pro její přístupnost je mít na hlavní obrazovce vyhledávací widget Google, kde je přímo tlačítko pro Lens. Mezi další užitečné funkce patří i skupinový portrét s vylepšením umělé inteligence, duální video zároveň natáčené jak ze zadní tak ze přední kamery, skener s automatickým ořezem dokumentů, astro režim pro zachycení noční oblohy a funkce supermoon, která je schopná i při držení v ruce zachytit měsíc v krásném nerozmazeném detailu.

Snímky měsíce focený s funkcí supermoon. Vlevo z ruky venku na oslvětlené ulici velkoměsta v jeho centru. Vpravo z ruky, bez stativu, přes okno. Autor: Karel Čapka, Dotekomanie.cz

Naprosto skvělým režimem je pro mě portrétová fotografie, která v dvojnásobném přiblížení a někdy i v pětinásobném, funguje zcela famózně. Oproti běžnému režimu, při kterém, když si zapomenete zapnutý speciální ZEISS režim pro „opravdové barvy fotografie“, tak dostanete snímky s neživými u vybledlými barvami, nebo při režimu s vysokým rozlišením z 48MPx snímače, kdy fotka má jen o pár MB více, než z běžného snímače a výsledek není nijak výrazně patrný, dostáváte z portrétního režimu naprosto skvělé, dobře nasvětlené a softwarem dobře zpracované snímky. Za zmínku stojí i 60násobný zoom, ucházející snímky však čekejte spíše jen do desetinásobného přiblížení.

Fotoaparát využijete i kromě zcela běžného amatérského focení i při snaze o profesionální fotografii. Před sedmi lety se objevila zpráva, že kompletní svatební den byl nafocen na telefon, tehdy něco zcela neobvyklého, v současnosti již tolik ne. V zahraničí začíná být běžné, že různé společenské události jsou focené na telefon namísto na zařízení typu bez/zrcadlovka. Díky telefonům, jako je vivo X80 Pro, se tento fenomén stane častějším, jelikož kvalita výsledných snímků je natolik dobrá, že profesionální zařízení nejsou v mnoha případech potřeba.

Vivem jsem byl schopen nafotit s velice dobrými výsledky konferenci, videa a snímky ze svatby a i párové focení. Mimo focení lidí zvládne vyfotit vivo impozantní portréty, fotografie přírody či architektury, přičemž širokoúhlý fotoaprát mu též není cizí. Samozřejmostí zůstává, že mobilní telefony se nejsou zatím zcela schopny nahradit profesionální fotografii, co vypadá dobře na obrazovce telefonu, již nemusí tak skvěle vypadat na veliké obrazovce počítače či televize.

Selfie snímky jsou povedené, nabízí i portrétní režim a možná až moc dobrou úpravu vyhlazení a vylepšení pleti, že se stává méně reálnou.

Vlevo běžné selfie, pozadí není dobře zaostřené. Vpravo selfie s portétním režimem, pozadí je neostré rovnoměrně, na obličeji aplikován natural filtr. Autor: Karel Čapka, Dotekomanie.cz

Vivo se chlubí tím, že pro ně Qualcomm vyvinul speciální čip, který pomůže se správným, rychlým a hlavně kvalitním zpracováním pořízených fotografií. Čip nese název vivo V1+ a má pomoci i při hraní her a supluje tak primárnímu Snapdragonu 8Gen1. Recenzenti, kteří zkoušeli Vivo X70 Pro+ nevidí přílišné rozdíly ve výsledných snímcích, pro mě, který mohl porovnat s výrobkem sesterské od sestersé společnosti s modelem OnePlus 10 Pro, tak vidím výrazný rozdíl ve prospěch viva.

Běžné snímky focené za dobrého světla na hlavní snímač i ty ve vysokém rozlišení vychází mnohem lépe ve prospěch OnePlus, jsou ostřejší, méně zrnité, lepší barevná korespondence s realitou. Když se sníží intezita světla, tak se situace obrací a výsledné snímky má mnohem lepší vivo při použití běžného snímače, při vysokém rozlišení je situace při špatných světelných podmínkách, bez použití nočního režimu, vyrovnaná.

Vivo se hlubí, že u 50MPx snímače použilo senzor od Samsungu ISOCELL GN1, který při přímém porovnání s OnePlus disponujícím starším senzorem od Sony IMX789 prohrává, snímky mají větší zrnitost, nejsou ostré po okrajích, čísti jsou rozmazané. Vivo X80 Pro však dominuje ve všech ostatních oblastech, portrétový režim, noční režim, video a jeho stabilizace, panoramatická fotografie (konkrétně režim superpanorama, který je mnohem lepší, než běžný pano režim; a noční režim panoramtické fotografie) či aplikace jednotlivých barevných filtrů na snímky.

Zpracování systému a baterie

Vivo nachystalo zařízení, které je nepříznivé pro uživatele z hlediska čistoty systému. Při prvotním spuštění přivítá uživatele několik předinstalovaných aplikací, které jsou pro uživatele bezcenné. Naštěstí jdou snadno odinstalovat a systém je následně nevrací zpět. Některé widgety z dílny vivo, které nabízí launcher, jsou praktické a užitečné, najde se zde však několik nedodělávek, jako různorodě veliké hodiny, které nelze upravit a zabírají více prostoru na ploše, než potřebují. Ve widgetech nelze hledat a ze seznamu všech aplikací si můžete udělat i seznam widgetů (?). Při otevření seznamu aplikací nelze nastavit, aby se vždy zobrazila klávesnice. Projíždění všech nainstalovaných aplikací není doladěné a prostředí se občas na chvíli zasekne, nebo alespoň se posouvá nepřirozeně a občas skokově. Používání boční alfabetické lišty doprovází ve všech situacích silný lag. Problém je však jen v defaultním launecheru, ostatní tento problém nemají.

Stejně tak prostředí v Nastavení je členěno do kategorií, které nejsou pojmenované a některé seskupené položky jsou rozložené zvláštně. Čekal bych, že položku Systém a Aktualizace systému najdu ve stejné kategorii, ale není tomu tak. Vivo aplikace nejsou ani schopné respektovat uživatelovo nastavení velikosti zobrazení. I přes zvětšení písma a zobrazení prvků v nastavení telefonu, je widget s hodinami stále malinký, položky v aplikaci hodiny jsou stále titěrné i po zvětšení v systému na největší velikost. Systém však i přes zmíněné neduhy není ve výsledku otravný a nepříjemný, jen je potřeba si na něj zvyknout a překousnout prvotní nastavení. Stejně tak je to se zmíněnou aplikací Fotoaparát, kromě ní mám nainstalovanou i stejnojmennou aplikaci od Google, kde nechybí tvorba 360° fotografie. Kdyby tato funkce byla i v základní aplikaci a kdyby byla aplikace vizuálně přehledná a nebylo zde nesmyslné množství různých prokliků a variací nastavení, byla by radost ji i používat. Pokud si však dáte čas a zorientujete se v aplikaci, odvděčí se vám doopravdy kvalitními snímky.

Vivo přislíbilo pro svůj telefon X80 Pro tři hlavní systémové aktualizace, mělo by dostat Android 15 a stejně tak dlouhou dobu bezpečnostní podpory. Předpokládáme-li, že nové verze systému Android vychází pravidelně na podzim a nějaký čas zabere, než vivo upraví systém pro své zařízení a v průběhu let bude pro zastarávající model aktualizace upozaďovat a budou tedy vycházet později, můžeme předpokládat, že když vivo dodrží svým slibům, mohly by bezpečnostní aktualizace chodit až do přelomu roku 2024 a 2025.

X80 Pro díky kapacitě baterie s 4 700 mAh mi pohodlně vydrží necelých 6 hodin SoT (screen on time), běžný uživatel tak se zařízením zvládne celý den, aniž by nabíjel. Telefon jsem používal se dvěma aktivními SIM kartami a s neustále zapnutou Wi-Fi a při pohybu venku, v průměru jedna až dvě hodiny, jsem byl připojen na datech většinou při konektivitě 5G.Nabíjení je velice rychlé díky 80W adaptéru zvládne doplna nabít za 40 minut. K telefonu je možné dokoupit i bezdrátovou nabíječku s 50W nabíjením, která zvládne telefon nabít za hodinu. Připravte se však na hluk z větráku a a silný barevný doprovod, který není zcela vítán třeba večer v klidné místnosti. Bezdrátová nabíječka s cenou necelých 1 000 Kč však má i noční režim, kdy zpomalí nabíjení, ztlumí hluk a vypne i světlo. Telefonu nechybí ani zpětné bezdrátové nabíjení, můžete skrze něj nabít například jiný telefon či sluchátka.

Potenciál pro dokonalý telefon

Vivo X80 Pro není těžké doporučit ke koupi, s klidným svědomím mohu říci, že pokud vám nevadí úzký, leč vysoký a zároveň těžký telefon, máte k utracení lehce přes 25 000 Kč a hledáte elegantní zařízení s velice dobrým fotoaparátem, je pro vás recenzovaný model jasnou volbou. Na trhu stěží seženete lepší fotomobil. Pokud nehledáte pětiletou podporu jako u iPhonu, Samsungu či Google, jsou tři roky softwarové podpory od výrobce dobrým kompromisem.

Telefonu se dá vytknout mnoho věcí, všechny jsou však drobnostmi, nenachází se zde žádný problematický výrazný problematický bod, který by z telefonu činil nekvalitní výrobek. Navíc na mnoha drobných nedostatcích může vivo zapracovat a opravit je. Za necelé dva měsíce od vydání telefonu přišla jedna drobná aktualizace, na jejímž základě je psána tato recenze. Vivo má před sebou ještě mnoho hledání a opravování chyb, pokud chce z X80 Pro udělat premianta ve své třídě. Plně věřím a doufám, že na něm zapracuje a vyšperkuje ho k dokonalosti.

Za možnost recenze zařízení děkujeme společnosti vivo.



