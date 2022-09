Facebook a Instagram údajně porušují podmínky na ochranu soukromí, Meta čelí hromadné žalobě

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Meta čelí hromadné žalobě poté, co bylo zjištěno, že Facebook a Instagram používají řešení App Tracking Transparency pro sledování uživatelů na webu i poté, kdy bylo aplikacím zamítnuto svolení ke sledování.

Meta čelí žalobě za porušení soukromí uživatelů

Společnost Meta čelí obvinění nejen za porušení podmínek ochrany osobních údajů společnosti Apple, ale také za porušení státních a federálních zákonů. Systém sledování aplikací na platformě Apple funguje tak, že je zařízení přiděleno jedinečné ID, například iOS 30255BCE-4CDA-4F62-91DC-4758FDFF8512. Toto ID o uživateli nevyzrazuje žádné podrobnosti. Pokud uživatel například navštíví web s určitým produktem, systém tuto skutečnost uloží a v budoucnosti je pak uživateli nabízena reklama s podobnými produkty, které obsahoval web, který navštívil. Aby byl tento systém sledování transparentní, musí se vás každá aplikace při instalaci zeptat, zdali vás může sledovat. Můžete to samozřejmě zamítnou a v takovém případě vás pak aplikace pomocí ID nesleduje.

Facebook i Instagram používají své webové prohlížeče skrze které vědí, na jaký odkaz uživatel klepne což znamená, že Meta může aktivitu uživatelů sledovat v těchto prohlížečích. Bezpečnostní výzkumník Felix Krause zjistil, že společnost Meta opravdu aktivitu uživatelů ve svých prohlížečích sleduje. Jak Facebook, tak i Instagram na každý zobrazený web vkládaly měřící kód a skrze ten sledovaly i klepnutí na zobrazenou reklamu. Pokud bychom šli do extrémů aplikace by mohly sledovat veškerou interakci uživatelů na jakémkoliv webu a mohly by například sledovat vstupy formulářů jako jsou hesla, adresy, nebo čísla kreditních karet.

Krause samozřejmě neříká, že by Meta mohla jít až tak daleko. Krause sdělil: „Nemám seznam přesných údajů, které Instagram posílá na servery. Mám důkaz, že aplikace Instagram a Facebook aktivně spouštějí příkazy JavaScriptu pro vložení dalšího JS SDK bez souhlasu uživatele a také sledují výběr textu uživatele. Pokud to již Instagram dělá, mohli by také vložit jakýkoli jiný kód JS.“

Společnost Meta se proti hromadné žalobě ohrazuje a sdělila, že se bude bránit. Webový prohlížeč, který Instagram a Facebook používají byl údajně navržen tak, aby respektoval soukromí uživatelů včetně kontroly toho, jak je s daty nakládáno pro reklamní účely.

