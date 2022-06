Zdroj: Poco

To nej z uplynulého týdne #25 – MiniPodcast, Poco, Nova, letní akce a další

MiniPodcast #12 – budoucnost FE u Samsungu, rychlé nabíjení a stav mobilního trhu

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily. [pokračování článku]

Realme C30 je novinka nabízející jen to nejnutnější

Nedávno jsme vás informovali o novém přírůstku do portfolia společnosti Realme. Model Q5x se snaží nabídnout minimálně podporu pro sítě páté generace za relativně dobrou cenu. Dnes zde máme další mobil, ale ten nemá ani to 5G. Dá se říci, že Realme C30 nabízí jen to nejnutnější. [pokračování článku]

Chystaný Nothing Phone 1 na videu

Již příští měsíc se dočkáme mobilu Nothing Phone 1. Společnost novinku již ukázala na několika obrázcích, ale nyní přichází MKBHD s videem o tomto smartphonu. Sice nemohl prozradit specifikace, ale například ukázal, jak funguje 900 LED na zadní straně. Kromě toho se dozvídáme, že je mobil skutečně vybaven bezdrátovým nabíjením a přední strana má kameru v otvoru v displeji. Ten navíc má symetrické rámečky po celém obvodu. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy F13, láká na foťáky a baterii

Nějakou dobu se spekulovalo o nových levných smartphonech od Samsungu a dnes jsme se dočkali prvního mobilu, který nese označení Galaxy F13. Jedná se o základní model s podporou sítí čtvrté generace. I tak novinka nabízí poměrně dobrou výbavu. [pokračování článku]

Google připravuje Nearby Unlock aneb jednodušší odemykání

Před nějakou dobou Google představil Nearby Share, což je náhrada za Android Beam. Díky tomu již není funkce pro sdílení obsahu mezi zařízeními závislá jen na technologii NFC, ale lze používat celou řadu možností. V dohledné době se dočkáme další novinky nazvané Nearby Unlock. Jak název napovídá, bude sloužit pro odemknutí blízkých zařízení. [pokračování článku]

Poco F4 5G je novinka s velmi zajímavými specifikacemi a cenou

Poco se snaží nabídnout cenově dostupné smartphony s dostatečně zajímavou výbavou. Dnes jsme se tak dočkali modelu Poco F4 5G, u kterého jde najít dokonce lehkou odolnost vůči vodě a prachu. [pokračování článku]

Poco X4 GT oficiálně, do Česka zamíří s cenou 9 999 Kč

Poco dnes představilo model F4 a ještě zde máme další přírůstek v podobě Poco X4 GT. Zde je ale vidět podobnost s jiným modelem od Redmi, a to nejen z pohledu designu. [pokračování článku]

Huawei Nova Y70 je levnější novinka, přijde na 3 999 Kč

Dlouhou dobu jsme v našich končinách neviděli nějakou novinku z řad smartphonů od Huawei, ale to se dnes změnilo. Společnost oficiálně představila model Huawei Nova Y70, který může nalákat na cenu, která je 3 999 Kč. [pokračování článku]

Huawei Nova Y90 je další přírůstek, přijde na 5 499 Kč

Huawei dnes uvedl novinku Huawei Nova Y90, jejíž cena je nastavena na 5 499 Kč. Mobil tak míří do střední třídy, ale vzhledem ke komplikacím samotného výrobce, je zde hned několik ústupků. Huawei to tak nebude mít jednoduché s prosazením smartphonu na trhu, ale může lákat na jednu z nevýhod. [pokračování článku]

OSOM OV1 měl být pokračováním Essential PH-1, ale nyní se jmenuje Solana Saga

Ještě mobilní telefon nespatřil světlo světa a už má za sebou dlouhou cestu plnou změn. Původní tým stojící za mobilem Essential PH-1 se rozhodl pokračovat a byla vytvořena společnost OSOM. Smartphone se měl jmenovat OV1 a dokonce už byly potvrzeny některé specifikace a také designové prvky. Nyní ale přichází změna a mobilu se tak trochu ujímá Solana, blockchainová platforma. Stále za výrobou bude stát OSOM, ale mobil jako takový se přejmenuje na Solana Saga. [pokračování článku]

O2 se chlubí rychlostí 5 Gbps u 5G sítě

V České republice se již budují nové sítě páté generace, přičemž dostupnost mobilních telefonů s touto technologií je již poměrně široká. Již nepotřebujete top model, abyste měli 5G. Tato technologie je již i ve střední třídě. Na mobilním telefonu sice už můžete ve větších městech vidět ikonu 5G, ale mobilní telefony jsou spíše připojeny na LTE a jen registrují, že je 5G k dispozici. Přepnou se, pokud je to potřeba. V tuto chvíli je nejrozšířenější verze NSA. O2 ale začíná testovat technologii milimetrových vln, tzv. mmWave verzi 5G. [pokračování článku]

Letní akce u T-Mobile aneb vyčerpejte data

Letošní letní akce u mobilních operátorů bude asi po delší době datová. Již jsme vás informovali, že virtuální operátor MOBIL.CZ nabízí 50 GB FUP za cenu 399 Kč. Jde jen o jednorázovou akci. Nyní se ale o své slovo hlásí T-Mobile, který také láká na data. [pokračování článku]

Změna věku na Instagramu nebude jednoduchá

Internet je plný obsahu, ale ne vše je určeno pro mladistvé. Některé služby omezují dostupnost obsahu jen pro starší 18 let. Ale nemusíme zacházet nějak daleko. S touto problematikou se zabývá i například Instagram, který potřebuje znát například z reklamních důvodů, jestli je uživatel plnoletý. Případně se zde také nabízí algoritmické zobrazování obsahu. Instagram se na tuto problematiku chce zaměřit pomocí tří možností. [pokračování článku]

Realme Narzo 50i Prime nabízí lepší základ

Avizované představení telefonu Narzo 50i Prime se stává skutečností a společnost Realme ho právě dnes ukázala v oficiální podobě. Ve srovnání s březnovým Narzo 50A Prime lze zpozorovat horší výbavu, která model nasměruje spíše do základní třídy. Ostatně to také potvrzuje velmi nízká prodejní cena. Celosvětový prodej odstartuje v pondělí 27. června. [pokračování článku]

Huawei představilo sluchátka FreeBuds Pro 2

Původní model bezdrátových sluchátek FreeBuds Pro byl uveden v roce 2020 (recenze), ale nyní zde máme nástupce v podobě FreeBuds Pro 2. Ty byly představeny na globální akci, kde jsme se mimo jiné dočkali dvou mobilních telefonů, které míří i na český trh. Jde o Huawei Nova Y70 a Nova Y90. [pokračování článku]

Chrome pro iOS dostává několik novinek

Většinou se novinky objevují u Chromu pro Android. Ostatně se u této verze testuje nejvíc funkcí například skrze experimentální nastavení. Samozřejmě se dostanou některé i na verzi pro iOS, ale tentokrát Google vydal rovnou 5 novinek pro majitele iOS zařízení. [pokračování článku]

Vivo expanduje v Evropě, letos již stihla deset nových zemí, do další se chystá

Vivo, aktuálně pátá největší značka chytrých telefonů na světě spadající pod BBK Electronics, se v Evropě rozrůstá do dalších zemí. V průběhu roku 2022 zahájila své působení na deseti nových trzích: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Černá Hora, Severní Makedonie, Portugalsko Slovensko a Slovinsko. Do konce roku bude následovat Nizozemsko. Zástupci téměř všech trhů se minulý týden v Berlíně zúčastnili celoevropské akce k uvedení nové vlajkové lodi, modelu X80 Pro, na kterém nechyběla ani redakce Dotekománie. Celkově tak vivo bude působit již na 21 evropských trzích. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #24 – 50GB FUP, Defender, Tecno, Fabia JBL



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #25 – MiniPodcast, Poco, Nova, letní akce a další

reklama reklama