Sony údajně pracuje na svém první 100MPx senzoru pro mobilní telefony

Společnost Sony pravděpodobně pracuje na svém první 100MPx senzoru pro mobilní fotoaparáty. Ačkoliv by mohlo očekávat, že tyto senzory budou určeny pro top modely, opak je pravdou. Nové senzory by se údajně měly dostat nejprve do mobilů střední třídy.

Nový 100MPx senzor od Sony v přípravě?

Nové senzory by měly být údajně součástí nové modelové řady IMX8. Řada IMX800, která byla uvedena nedávno, je vybavena senzory s rozlišením 54 MPx, které byly také součástí telefonů Honor 70. Vedle modelové řady IMX8 Sony údajně plánuje top modelovou řadu IMX9, která by měla přinést opravdu to nejlepší od Sony. Údajně chce Sony dokonce konkurovat Samsungu, který má již nyní svůj senzor HP1 s rozlišením 200 MPx.

Nový senzor HP od Samsungu by měl být součástí telefonu Motorola Edge 30 Ultra a pravděpodobně bude i součástí modelové řady Galaxy S23 Ultra. Bližší technické detaily o plánovaném 100MPx senzoru od Sony prozatím nemáme, nicméně pakliže se zvěsti zakládají na pravdě, další detaily na sebe nenechají dlouho čekat.

