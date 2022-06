Příští chytré hodinky Huawei Watch by mohly přijít s měřením hladiny cukru v krvi

Huawei Watch GT3 (42 mm); Zdroj: Dotekománie

Chytré hodinky Huawei Watch jsou stylové a nabídnou mnoho užitečných funkcí, které by žádnému chytrému zařízení neměly chybět. Podle informací by mohly příští hodinky Huawei Watch obdržet měření cukru v krvi.

Chytré hodinky Huawei by mohly brzy měřit hladinu cukru v krvi

Na nedávné mediální prezentaci provozní ředitel He Gang uvedl, že společnost plánuje do příštího modelu přidat i podporu měření cukru v krvi, sledování dýchání a také sledování zdraví ve vysokých nadmořských výškách. Huawei údajně spolupracuje s profesionálními lékařskými institucemi na vývoji sledování rizika hyperglykemie, hodnocení trendu hladiny cukru a systému včasného varování, které by mohlo upozornit na potenciální nebezpečí.

Huawei není první společností, které v této oblasti podniká kroky. Apple loni podal patent na získávání informací o hladině cukru neinvazivním způsobem a chce tuto funkci zařadit do svých budoucích chytrých hodinek Apple Watch. To, zdali bude Huawei první, komu se podaří vyvinout měření cukru z krve neinvazivním způsobem, se ale uvidí. Co se sledování funkce plic, tak zde by měl Huawei shromažďovat data z naměřených hodnot o srdečním tepu, saturaci kyslíku v krvi a hodnot z dalších senzorů. Funkce by pak měla sloužit ke včasnému odhalení potenciálního rizika chronické obstrukční nemoci plic. Sledování kondice ve vysoké nadmořské výšce pak bude uživatele informovat o tom, jak se jeho tělo vypořádává s vysokohorskými podmínkami.

Zdroj: phonearena.com



