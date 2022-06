Změna věku na Instagramu nebude jednoduchá

Zdroj: Dotekománie

Internet je plný obsahu, ale ne vše je určeno pro mladistvé. Některé služby omezují dostupnost obsahu jen pro starší 18 let. Ale nemusíme zacházet nějak daleko. S touto problematikou se zabývá i například Instagram, který potřebuje znát například z reklamních důvodů, jestli je uživatel plnoletý. Případně se zde také nabízí algoritmické zobrazování obsahu. Instagram se na tuto problematiku chce zaměřit pomocí tří možností.

Tři možnosti ověření

Nemusíte se obávat, že byste ihned museli dokládat Instagramu váš věk. Zatím se tyto novinky dotknou těch, kteří budou chtít změnit svůj věk. Konkrétně pokud uživatel pod 18 let si bude chtít změnit datum narození tak, aby byl starší 18 let. V takovém případě bude muset doložit, že je plnoletý.

Nejjednodušší forma je pomocí ID, tedy občanského průkazu nebo jakéhokoliv jiného oficiálního identifikátoru. Pak se zde nabízí možnost ověření pomocí 3 další uživatelů, jenž sledují toho, kdo potřebuje být ověřen. Ti budou dotázání a budou muset odpovědět do 3 dnů. Současně ale nesmí v danou chvíli ověřovat někoho jiného. Navíc zde platí dodatečné zásady pro tyto ručitele.

Poslední novinka využívá video selfie. Uživatel se tedy bude muset natočit dle pokynů. Následně je toto video odesláno společnosti Yoti, která za pomocí umělé inteligence odhadne, jestli je uživatel starší 18 let. Nedochází k identifikaci a ihned po zpracování dojde ke smazání všech dat. Tento proces může trvat až 20 minut. Zde ale stačí dodat, že již nyní existují aplikace, které pomocí umělé inteligence dokáží zobrazit člověka, jak bude vypadat o několik let starší. Možná se tak dočkáme souboje umělých inteligencí.

Všechny tyto novinky zatím budou testovány v USA. Pokud by šlo vše dle předpokladů a výsledky by naplnily očekávání společnosti, možná se jich dočkáme jako běžné součásti ověření a možná i registrace. Ale na to si asi budeme muset počkat.

