Realme C30 je novinka nabízející jen to nejnutnější

Nedávno jsme vás informovali o novém přírůstku do portfolia společnosti Realme. Model Q5x se snaží nabídnout minimálně podporu pro sítě páté generace za relativně dobrou cenu. Dnes zde máme další mobil, ale ten nemá ani to 5G. Dá se říci, že Realme C30 nabízí jen to nejnutnější.

Už na první pohled jde vidět, že Realme šetřilo, tedy zejména na zadní straně, kde je jen jeden foťák. Na druhou stranu je asi dobře, že zde nejsou další dva 2MPx pro příležitostné hraní. Hlavní nabízí rozlišení 13 MPx a přední kamera má jen 5 MPx. Že se na mobilu šetřilo, je znát i u displeje, který má jen HD+ rozlišení.

O výkon se v tomto případě stará procesor UNISOC T612 s osmi jádry a maximální taktovací frekvencí 1,82 GHz. Ten má k dispozici až 3 GB operační paměti. Úložiště jde rozšířit o microSD kartu. Firma z nějakého důvodu nepoužila nejnovější systém Android 12 a je zde jen jedenáctka. Naštěstí se našlo místo pro čtečku otisků prstů a baterie má aspoň kapacitu 5000 mAh. Mobil by tak při těchto specifikacích mohl vydržet dva dny používání.

Realme C30 má nastavenou cenu za základní model s 2 GB RAM v přepočtu přibližně na 2 300 Kč. Očekáváme, že za takovou částku se asi objeví i v Česku. Kdy se tak stane a jestli vůbec, zatím nevíme.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), LCD

procesor: UNISOC T612

2/3 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 32 GB UFS 2.2 + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 + realme

Foťáky: zadní – 8 MPx přední – 5 MPx

3.5mm audio jack

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 164,1 × 75,6 × 8,5 mm; 182 gramů

4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, micro USB port

baterie: 5000 mAh + 10W

