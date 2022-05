Návrh nových pravidel pro chatovací služby v rámci EU by zásadním způsobem narušil soukromí uživatelů

Fotka od Dimitri Karastelev z Unsplash

Soukromí uživatelů na internetu by mohlo být zásadním způsobem narušeno podobou nového návrhu, který představila evropské komise. Ta chce zásadním způsobem kontrolovat služby pro online komunikaci, zdali neobsahují materiály týkající se sexuálního zneužívání dětí. Tento návrh je velmi podobný tomu, který minulý rok předložila společnost Apple, který ale byl pro svou velkou kontroverzi nakonec stažen. Podle nadace Internet Watch došlo v průběhu roku 2021 k 64% nárůstu potvrzených případů sexuálního zneužití dětí ve srovnání s rokem 2020. Velký vliv na tento trend měla pandemie COVID-19, díky které velká část světové populace přesunula své životy na internet.

Nová pravidla pro chatovací služby by mohla vážně narušit soukromí

Tento návrh by zásadním způsobem ovlivnil především služby, jako jsou WhatsApp, Facebook Messsenger nebo Signal. V nejextrémnější variantě návrhu by totiž tyto služby byly povinny na základě příkazu EU skenovat zprávy vybraných uživatelů na potenciální obsah týkajícího se sexuálního zneužívání dětí, groomingu nebo naléhavých žádostí dětí v důsledku obtěžování či zneužívání. Tyto metody by pro detekci používaly strojové vidění, nebo systémy umělé inteligence k hlubší analýze kontextu grafického obsahu a textových zpráv.

Z pohledu bezpečnosti by se jednalo o zásadní narušení soukromí. Služby jako WhatsApp, Facebook Messenger nebo Signal totiž pro zabezpečení komunikace používají end-to-end šifrování. To zajistí, že komunikace a veškerý obsah mohou číst pouze dvě komunikující strany a nikdo jiný, dokonce ani provozovatel služby. Odborníci na bezpečnost tvrdí, že návrh přímo nepožaduje prolomení a ukončení šifrování, ale způsob, jakým by bylo do komunikace zasahováno se logicky s podstatou této metody zabezpečení naprosto neslučuje. Odborníci rovněž tvrdí, že tímto návrhem, který by měl platit pro EU, by to nemuselo skončit a stejná opatření by se mohla rozšířit i v mnoha dalších zemích po celém světě.

„Neexistuje žádný jiný způsob, jak provádět to, o co se snaží návrh EU než že vlády budou číst a skenovat uživatelské zprávy v masivním měřítku,“ sdělil Joe Mullin, hlavní politický analytik skupiny pro digitální práva Electronic Frontier Foundation . „Pokud by se tento návrh uzákonil, byl by katastrofou pro soukromí uživatelů nejen v EU, ale na celém světě.“ „Bylo velkým pozdvižením, když Apple něco podobného navrhoval pro hledání známého obsahu [CSAM]. Pokud ale zavedete nejednoznačnost a tyto kontextově závislé scénáře, ve kterých jsou nástroje založené na AI, které jsou notoricky nespolehlivé, mohou nastat mnohem větší problémy,“ řekla Ella Jakubowska z EDRi. „Stačí se podívat na to, jak nedokonalé jsou spamové filtry.“ Jsou v našich e-mailech již 20 let, ale kolik z nás stále dostává spam do naší schránky, a přitom postrádá legitimní e-maily? To skutečně poukazuje na jisté omezení těchto technologií.„

Podle odborníků je tento návrh založen na technicky nemožných procesech za předpokladu, že mají být vyloučeny chyby a přitom zachována ochrana soukromí uživatelů a především bezpečnost komunikačních platforem. Podle jejich slov se jedná o nejsofistikovanější masové sledování vůbec, které by bylo nasazeno mimo země, jako jsou Čína, nebo Rusko.

