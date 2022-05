Fotka od Firmbee.com Z Unsplash

Google nabídne My Ad Center pro správu zobrazovaných reklam

Před nějakou dobou jsme vás informovali, že se Google pokusí zavést transparentnější informace o reklamách. Na aktuální vývojářské konferenci představil další novinku, která centralizuje tato data, ale bude sloužit i pro správu, respektive nastavení reklam.

Centrum pro reklamy

Google novinku nazval jako My Ad Center a bude součástí vašeho Google účtu. V rámci této sekce budou centralizovaná data kolem reklam. Zde si budete moci vybrat, co vás zajímá a co ne. Budete si moci jednoduše odebrat konkrétní témata, která již nechcete vidět a podobně.

K dispozici budou celkem tři záložky. První bude nabízet témata, druhá značky a třetí bude pro citlivý obsah. Aby toho nebylo málo, také se nabídne možnost ovládání soukromí, kde bude moci spravovat vše, co si o vás vede Google. Například se zde bude nacházet odhadnuté pohlaví. Můžete tuto informaci odebrat.

My Ad Center zatím není k dispozici. Google hodlá novou sekci spustit během léta. Zřejmě až tehdy se pochlubí se všemi možnostmi samotné služby.

