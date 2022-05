Apple už nebude vyrábět iPod, doprodají se poslední kusy

Zdroj: Apple

Apple stál u mnoha technologických revolucí, tedy z pohledu nasazení do komerčního prostoru. Mnozí takto mohou označit iPhone, ale i v hudebním prostoru dokázal Apple nastartovat značné změny. Jeden z jeho populárních produktů je tu s námi v různých variantách již přes 20 let. Apple iPod jde ale už do důchodu.

Konec pro iPod

iPod přivedl ve své první generaci hotovou revoluci v tom, jak uživatelé poslouchali hudbu. Běžně se objevovala zařízení na CD nosiče, tzv. Discmany, ale iPod byl k dispozici v menším balení a také nabízel více prostoru pro hudbu, přičemž jste potřebovali jen kabel pro vložení všeho, co jste chtěli poslouchat.

Od svého uvedení si prošel evolucí. Dvakrát se podobal iPhonu, ale jinak si Apple pohrával s designem i ovládáním. Právě i to bylo originální u první generace a vydrželo po nějakou dobu. Svého času jsme se dočkali i verze iPod nano, z které si majitelé kolikrát udělali chytré hodinky. Stačil totiž jen vhodný řemínek.

Apple ale oznámil, že právě série produktů iPod končí. Nedochází k okamžitému zastavení prodeje. Ve své tiskové zprávě uvádí, že se doprodají poslední kusy a již nebude k dispozici žádný nový iPod. Končí tak jedna éra a Apple se soustředí výhradně jen na distribuci hudby jen skrze svou službu Apple Music.

