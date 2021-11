Novinka ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition vyniká nad ostatními

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition; Zdroj: ZTE

Společnosti se snaží zaujmout nejrůznějšími specifikacemi, přičemž někdy je cílem nabídnout co nejvyšší hodnotu u nějakého parametru, byť to není úplně potřeba. To je případ i novinky ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition. Pod honosným názvem se skrývá ve své podstatě mobil uvedený před několika měsíci, jen dostal ještě lepší specifikace.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition

Novinka ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition je ve své podstatě dřívější model ZTE Axon 30 Ultra, který byl uveden v dubnu tohoto roku. Tehdy se chlubil rovnou třemi 64MPx snímači na zádech. Všechny specifikace jsou stejné, jen model Aerospace Edition dostal větší operační paměť a také úložiště.

Nabízí se tedy mobilní telefon s 1 TB prostoru pro data a samotná operační paměť narostla na 18 GB. Díky tomu se jedná o světový unikát. Otázkou ale je, jestli u mobilního telefonu je zapotřebí tak velké RAM. ZTE se snaží nalákat na novinku i skrze příběh spojený s astronauty a také vylepšeným balením. Případný zákazník například dostane ještě navíc i bezdrátová sluchátka.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition se začne prodávat v Číně za cenu 6 998 juanů, což je v přepočtu přibližně 24 850 Kč. Pakliže se novinka dostane do Evropy, cena zřejmě naroste na 32 300 Kč.

Specifikace

displej: 6,67 palců, Full HD+, AMOLED, 144 Hz, 10-bit, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 888

RAM: 18 GB LPDDR5

úložiště: 1 TB UFS 3.1 + microSD

Android 11 + ZTE My OS 11

foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.6, OIS 64 MPx, f/1.9, ekvivalent 35mm 64 MPx, 120° 8 MPx, OIS, 5x optický přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, Dual GPS, USB C, NFC

rozměry: 161,53 x 72,96 x 8 mm, 188 gramů

baterie: 4600 mAh + 66 W

Zdroj: fonearena.com



