Facebook Protect je dostupný už i v Česku

Pokud jde o bezpečnost na internetu, nikdy byste ji neměli podceňovat. Silné heslo je dnes již základem, ale ne každý si uvědomí, že by měl pro každý svůj účet používat rozdílné heslo. Navíc je vždy vhodnější, abyste si aktivovali dvoufázové (dvoufaktorové) přihlášení, pokud je podporováno. Není od věci používat správce hesel, který může velmi napomoci. Společnost Meta po mnoha problémech se zabezpečením a případným sběrem soukromých dat se snaží dělat kroky k vylepšení bezpečnosti svých uživatelů. Jednou takovou službou, která má pomoci, je Facebook Protect.

Samotná služba Facebook Protect byla spuštěna v USA v roce 2019 a cílila na vyšší zabezpečení účtů. Zde ale nejde o program pro každou osobu. Oficiální stránky uvádí, že je především určena pro politiky, volené činitele a další spolupracovníky. Tisková zpráva společnosti ale také uvádí další profese jako ochránce lidských práv, novináře a další.

Zde ale jde jednoduše konstatovat, že pokud společnost vyhodnotí, že byste měli mít Facebook Protect aktivní, nabídne vám tuto službu. Ta zkontroluje sílu vašeho hesla a případně nabídne vylepšení. Také je součástí nutnost aktivace dvoufázového ověření. Ale to není vše. Facebook bude více kontrolovat bezpečnostní hrozby a případně uživatele varovat před možným napadením účtu.

Tyto funkce jsou také spojeny se správou stránek registrovaných do tohoto programu. Každý člen pak bude muset projít autentizací.

Všichni správci stránek registrovaných do programu budou muset projít autorizací pro zveřejňování na stránce, abychom zajistili bezpečnost stránky bez ohledu na to, jestli se tito správci rozhodnou do programu zapojit, nebo ne.