Společnost DuckDuckGo spouští beta verzi aplikace pro sledování a blokování nežádoucích trackerů

DuckDuckGo je známý alternativní prohlížeč a vyhledávač, který se zaměřuje na ochranu soukromí. Nyní společnost přichází s novou aplikací App Tracking Protection pro Android, která se má primárně zaměřit na detekci trackerů třetích stran.

DuckDuckGo posiluje ochranu soukromĂ­ skrze novou aplikaci pro Android

Podle společnosti DuckDuckGo obsahuje až 96 % všech oblíbených bezplatných aplikací trackery, neboli sledovače třetích stran. Drtivá většina (87 %) z nich odesílá data uživatelů společnosti Google a 68 % z nich odesílá data uživatelů společnosti Facebook. Aplikace App Tracking Protection poběží na pozadí a bude podobné sledovače detekovat a blokovat, čímž bude zajištěna lepší ochrana dat uživatelů.

Aplikace se momentálně nachází ve fázi soukromého beta testování. Znamená to tedy to, že pokud byste si aplikaci chtěli vyzkoušet již nyní, je nutné se nechat zaregistrovat na čekací listinu. Aplikace nefunguje jako klasická VPN, ačkoliv ji systém takto rozpoznává. Aplikace však nikdy nesměruje data aplikací přes externí servery. Přímo v aplikaci budou mít uživatelé v reálném čase přehled nad tím, jaké sledovače jsou blokovány a kam se pokoušely odesílat data.

V souÄŤasnĂ© dobÄ› má aplikace jistá omezenĂ­ a to v tom, Ĺľe urÄŤitĂ˝ poÄŤet aplikacĂ­ pro jejich bezproblĂ©movĂ˝ chod potĹ™ebujĂ­, aby sledovaÄŤe fungovaly a nebyly blokovány. Tyto aplikace byly proto zatĂ­m vylouÄŤeny ze seznamu, kterĂ˝ App Tracking Protection používá. SpoleÄŤnost DuckDuckGo však věří, Ĺľe bude tento problĂ©m v budoucnu brzy vyĹ™ešen a bude moĹľnĂ© blokovat všechny sledovaÄŤe bez omezenĂ­. Pokud se chcete pĹ™ihlásit do betatestovánĂ­, staÄŤĂ­ si stáhnout aplikaci, otevřít nastavenĂ­ a zde v sekci SoukromĂ­ jĂ­t do „Ochrana pĹ™ed sledovánĂ­m aplikacĂ­“, kde staÄŤĂ­ potvrdit žádost „PĹ™ipojit se k soukromĂ©mu seznamu ÄŤekatelĹŻ“.

