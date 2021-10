To nej z uplynulého týdne #43 – nové mobily, vánoční akce a chytré hodiny

Honor 50; Zdroj: Honor

Sony Xperia PRO-I oficiálně, mobil s 1palcovým foťákem a pořádnou cenou

Sony se již nějakou dobu soustřeďuje jen na několik mobilů za sezónu, ale minulý rok společnost překvapila modelem Sony Xperia PRO, který sdílel mnohé s top modelem Sony Xperia 1 II, ale byl uzpůsoben pro profesionální použití, i jako doplněk pro další foťáky a videokamery od Sony. Tomu odpovídala i cena. Dnes jsme se dočkali nástupce v podobě Sony Xperia PRO-I, který již aspiruje na plnohodnotnější řešení pro tvůrce obsahu. [pokračování článku]

O2 Vánoce jsou letos o slevách

Už v obchodech jde pozorovat, že začínají přípravy na Vánoce. Za chvíli bude výzdoba všude. Očekáváme opět nějaké zajímavé nabídky od mobilních operátorů. Tentokrát je startuje jako první O2, ale nečekejte nějaké bonusy k tarifům v podobě dat zdarma nebo nějakých speciálních balíčků. [pokračování článku]

Honor Earbuds 2 Lite jsou nová bezdrátová sluchátka

Dnes společnost Honor uvedla nová sluchátka pro evropský trh, včetně tedy toho českého. Cena byla stanovena na 69 eur, což je v přepočtu přibližně 1770 Kč. [pokračování článku]

Honor 50 míří na český trh, cena startuje na 12 990 Kč

Po více než čtyřech měsících jsme se dočkali uvedení novinky na český trh. Sice série Honor 50 obsahuje tři top modely, tak do Česka míří jen Honor 50. Samotné předobjednávky startují již 1. listopadu, přičemž máme očekávat nějakou akci, která by měla mobil zvýhodnit. Společnost se nijak nevyjádřila k dostupnosti ostatních modelů. [pokračování článku]

Honor 50 Lite představen, cena je 7 990 Kč

Dnes společnost Honor uvedla na český trh top model Honor 50 a společně s ním představila další novinku v podobě Honor 50 Lite, která také míří na český trh. Může vám být ale velmi povědomá. [pokračování článku]

Qualcomm představil nové procesory Snapdragon 778G Plus 5G, 480 Plus 5G, 695 5G a 680

Mediatek začíná posilovat své postavení na trhu se smartphony a hlavní rival Qualcomm se pomalinku propadá. Zřejmě i proto jsme se dnes dočkali rovnou čtyř novinek, které se snaží zaujmout. Jde ale více méně jen o drobná vylepšení. [pokračování článku]

Palm Buds Pro jsou nová sluchátka s ANC

Společnost Palm již dávno neexistuje, ale samotná značka se snaží sem tam ukázat na trhu. V současnosti spadá do portfolia TLC. Očekávali jsme, že se opět dočkáme nějakého smartphonu, ale místo toho zde máme nová sluchátka Palm Buds Pro. Ty chtějí nabídnout více muziky za méně peněz. [pokračování článku]

Instagram nově nabízí zveřejňování příspěvků i na počítači

Minulý rok jsme se dočkali zavedení chatu u služby Instagram ve webové verzi a letos zde máme další rozšíření v podobě možnosti zveřejňování samotných příspěvků. Novinka byla ohlášena minulý týden a nyní by se již měla objevit u většiny uživatelů. [pokračování článku]

Pozor na UltimaSMS, podvedení jsou v Česku i na Slovensku

V dnešní době si musíte dávat pozor na to, co si instalujete do svých smartphonů, byť se jedná o obsah z oficiálních obchodů. Útočníci se snaží vytvořit podvody zneužívající důvěřivosti uživatelů. Nyní zde máme metodu nazvanou UltimaSMS, která se snaží přihlásit uživatele aplikace k odběru prémiových SMS zpráv, které se mohou prodražit, a to značně. [pokračování článku]

TCL 205 je novinka za 2590 Kč

Dnes společnost TCL oznámila dostupnost dvou novinek na českém trhu. První je dříve představený model TCL 20Y, jehož cena je 3 790 Kč. Druhá novinka se jmenuje TCL 205 a s cenou jde ještě níž. Dá se říci, že se jedná o velmi základní mobil pro nenáročné uživatele. [pokračování článku]

Kaktus představuje tarify Neřešto, za 300 Kč nabízí hodně

Sem tam se objeví nová nabídka mobilních operátorů, ale někdy překvapí i virtuální operátoři. Dnes zde máme dvě novinky od Kaktusu, kterými se pokusí konkurovat. Sice se nejedná o nejzajímavější tarify roku, ale na druhou stranu nabízí poměrně slušnou porci. [pokračování článku]

Chytrý prsten Oura Ring získává nové funkce, bude předpovídat periodu a měřit srdeční tep po celý den

Prsten Oura Ring, resp. jeho třetí generace, by měl získat nové funkce, které jej budou činit ještě zajímavějším a všestrannějším. Tento zajímavý gadget z dílny finské společnosti Oura, který magicky přitahuje investory z celého světa, budí v technologickém světě velikou pozornost. [pokračování článku]

Oppo A54s je novinka mířící do Evropy

Společnost Oppo patří v tuto chvíli mezi jedny z největších výrobců mobilů na světě a také pod ní spadá značka OnePlus. Rozšiřuje své portfolio mobilů u novinku Oppo A54s, která na první pohled působí jako základní mobil, ale má nějaké vlastnosti navíc, které nejsou moc časté, ani na dnešní dobu. [pokračování článku]

Huawei představil levnou novinku Enjoy 20e

Huawei již nepředstavuje tolik mobilů jako v době, kdy neměl limitované působení na trhu se smartphony. Dnes ale došlo na představení novinek Enjoy 20e, které jsou tak trochu matoucí, a to nejen svou výbavou. [pokračování článku]

Honor X30 Max oficiálně aneb název vystihuje velikost

Honor se pomalinku rozjíždí a představuje jednu novinku za druhou. Dnes jsme se dočkali představení modelu Honor X30 Max, jehož název vystihuje velikost samotného mobilu. Pokud jste tedy milovníci velkých displejů, mohla by vás tato novinka zaujmout. [pokračování článku]

Redmi představilo Note 11, Note 11 Pro a Note 11 Pro+

Společnost Redmi v poslední době postupně vypouštěla informace o chystané sérii Note 11 a dnes jsme se dočkali uvedení rovnou tří modelů. Jedná se o Note 11, Note 11 Pro a Note 11 Pro+, přičemž poslední dva jsou si velmi podobné a liší se jednou částí. Bude tedy záležet jen na vás, čemu dáte přednost. [pokračování článku]

Honor X30i se snaží nalákat na kovový rám

Honor představil dnes dvě novinky, jedna z nich je Honor X30i. Na první pohled se může jednat jen o další mobil střední třídy, ale v této cenové kategorii málokdy vidíme použití kovu. Navíc samotný design je celkem líbivý a specifikace by měly dostačovat běžnému uživateli. [pokračování článku]

Apple Music je nyní nově dostupná na PlayStation 5

Spotify není jediná služba, ze které mohou majitelé PlayStation 5 streamovat hudbu při hraní her. Od středy 27. října si mohou spustit skladby i z Apple Music, společnost Sony prezentovala novinku na Twitteru. [pokračování článku]

SAZKAmobil představuje dočasný balíček Neomezený datový nášup

Přichází sezóna speciální vánočních akcí od mobilních i virtuálních operátorů. První se pochlubilo O2 a zatím čekáme na zbylé hlavní operátory. Dnes zde máme menší akci od SAZKAmobil, jen se nám ji nedaří správně zařadit. Jestli jde o vánoční, předvánoční nebo mikulášskou akci. [pokračování článku]

Můžete vyzkoušet „kouzelnou gumu“ v Google Fotkách

V rámci představování nových Pixelů 6 se Google pochlubil funkcí Magic Eraser v aplikaci Google Fotky. Slouží pro vymazání zejména nechtěných lidí na fotografii, ale zvládá vymazání i věcí. Následné místo se pokusí nahradit dopočítaným obsahem. Google prezentoval funkci tak, že využívá síly nových procesorů Google Tensor, ale jak se ukazuje, jde zejména o software. Nyní již existuje upravená verze aplikace Google Fotky, takže si funkci mohou vyzkoušet i ti, co nemají Pixel 6 (Pro). [pokračování článku]

Honor rozšiřuje nabídku o Play5 Youth

Očekávaný telefon Play5 Vitality Edition oficiálně představuje společnost Honor jako model s názvem Play5 Youth. Zařízení sice prošlo pouze malou aktualizací, ale stále lehce nad průměrem si udrží své postavení v segmentu trhu. Čínský výrobce pro první nedočkavce na domácí půdě spustil systém předobjednávek, který ovšem potrvá jen do pondělí 1. listopadu. [pokračování článku]

Redmi Watch 2 a Buds 3 Lite oficiálně představeny

Redmi na své poslední konferenci představilo nové telefony spadající do řady Note 11 a také chytré hodinky Redmi Watch 2 nebo sluchátka Redmi Buds 3 Lite. Hodinky a sluchátka si podrobněji představíme v následujících odstavcích. [pokračování článku]

Huawei zveřejnilo seznam mobilů, které dostanou EMUI 12

Není to tak dávno, co společnost Huawei představila svou vlastní verzi operačního systému pro mobilní telefony. HarmonyOS se i tak zatím objevuje zejména na mobilních telefonech určených pro asijské země. Mezitím ale pokračuje na vývoji nadstavby EMUI, která vyšla ve verzi 12. Nyní zde máme seznam zařízení, která dostanou aktualizaci. [pokračování článku]

LAMAX BCool jsou chytré hodinky pro děti za dostupnou cenu

Chytré hodinky už nejsou jen doménou dospělých, ale na trhu se objevuje stále více modelů, které jsou určeny našim ratolestem. Rodiče uvítají funkce, díky kterým můžeme mít děti lépe pod dohledem. GPS lokátor ukáže, kde se zrovna děti nacházejí, a pokud jsou hodinky vybaveny podporou GSM sítě, je možné se s dítětem spojit, i když nevlastní mobilní telefon. [pokračování článku]

