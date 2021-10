Huawei zveřejnilo seznam mobilů, které dostanou EMUI 12

Zdroj: Dotekomanie.cz

Není to tak dávno, co společnost Huawei představila svou vlastní verzi operačního systému pro mobilní telefony. HarmonyOS se i tak zatím objevuje zejména na mobilních telefonech určených pro asijské země. Mezitím ale pokračuje na vývoji nadstavby EMUI, která vyšla ve verzi 12. Nyní zde máme seznam zařízení, která dostanou aktualizaci.

Společnost Huawei ohlásila 150 milionů zařízení s HarmonyOS a uvedení 3.0 Developer Preview

EMUI 12

Společnost se u nové nadstavby zaměřila na design a použitelnost. Například došlo k integraci způsobu přístupu k souborům i přes počítač bez nutnosti připojení mobilu přes kabel. Nabízí se také plynulý přechod videohovorů mezi zařízeními pomocí MeeTime Video Call Transfer. Systém obsahuje i další funkce, které jsou navrženy na užší spolupráci mezi mobilním telefonem a počítačem/notebookem.

Ačkoliv se jedná o EMUI 12, tak je vše nadstavba založená na Androidu 10. Sice by společnost mohla provést aktualizaci na Android 11, ale pak by některé mobily ztratily Google služby a aplikace, společně s Obchodem Play. Dotklo by se to například posledního top modelu Huawei P30 a Huawei P30 Pro (recenze). Jiných mobilů by se ale změna nedotkla, jelikož již neobsahují Google služby, třeba novější top modely Huawei P40 a Huawei 40 Pro (recenze). Následující zařízení se dočkají EMUI 12 v první polovině příštího roku.

Seznam mobilů s přislíbenou aktualizací

Mate 40 Pro

P40 Pro+

P40 Pro

P40

Mate Xs

Mate 30 Pro

Mate 30

P30 Pro

P30

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

Mate 20 X 5G

Mate 20 X

Mate 20

P20 Pro

P20

Mate 10 Porsche Design

Mate 10 Pro

Mate 10

nova 7

nova 7 SE

nova 7i

nova 5T

nova 4

nova 4e

Y9 Prime 2019

Y9s

Y8p

Zdroj: fonearena.com

reklama reklama