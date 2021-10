Sony Xperia PRO-I oficiálně, mobil s 1palcovým foťákem a pořádnou cenou

Sony Xperia PRO-I; Zdroj: Sony

Sony se již nějakou dobu soustřeďuje jen na několik mobilů za sezónu, ale minulý rok společnost překvapila modelem Sony Xperia PRO, který sdílel mnohé s top modelem Sony Xperia 1 II, ale byl uzpůsoben pro profesionální použití, i jako doplněk pro další foťáky a videokamery od Sony. Tomu odpovídala i cena. Dnes jsme se dočkali nástupce v podobě Sony Xperia PRO-I, který již aspiruje na plnohodnotnější řešení pro tvůrce obsahu.

Sony Xperia PRO-I

Hlavní specifikace Sony Xperia PRO-I odpovídají top modelu současnosti. O výkon se stará Snapdragon 888, který má k dispozici 12 GB RAM a úložiště má rovnou 512 GB. Baterie má kapacitu 4500 mAh a je podporováno 30W nabíjení společně s bezdrátovou technologií. Displej je pro Sony typický, nabízí se 4K OLED panel se 120Hz frekvencí.

Co je ale na mobilu výjimečného, je právě hlavní foťák. Jedná se o 1palcový 12MPx senzor, což je na mobil opravdu monstrózní snímač. Navíc může foťák změnit clonu, respektive se nabízí f2.0 a f4.0, ale nic mezi nimi. Díky jeho velikosti a zejména pak jednotlivých pixelů by měl nabídnout lepší fotografické schopnosti za zhoršených světelných podmínek. Sony uvádí, že se jedná o senzor z foťáku RX100 VII, jen byl modifikován pro mobilní telefony.

Mezi bonusovými funkcemi spadá například 315 bodů PDAF pokrývající 90 % snímku, rychlofocení, Eye-AF nebo možnost 12bit focení. Sony implementovalo několik technologií i pro natáčení. Zajímavostí je, že k tomu mobilu je možné dokoupit kromě běžného příslušenství i Vlog Monitor s 3,5palcovým displejem s magnetickým uchycení na mobil.

Sony Xperia PRO-I zamíří do prodeje ve vybraných zemích za cenu 1 799,99 dolarů, což je v přepočtu přibližně 39 900 Kč. Pokud se novinka dostane do Česka, cena by se mohla pohybovat okolo 51 870 Kč.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 1644 x 3840 pixelů (4K), OLED, HDR, 21:9, 120Hz, 100% DCI-P3, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 888

12GB RAM

úložiště: 512 GB (UFS 3.1) + microSD

Android 11

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

foťáky: zadní – 12 MPx, 1palcový, 24mm, Exmor RS, f2.0/f4.0, 85° FoV, Hybrid OIS/EIS, ZEISS Tessar Optics 12 MPx, 124° 12 MPx, 50mm, 2x telefoto, f/2.4 3D iToF přední – 8 MPx, f/2.0

3.5mm audio jack, 360 Reality Audio, stereo, Dolby Atmos, Qualcomm aptX HD

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 166 x 72 x 8,9 mm, 211 gramů

IPX5, IPX8, IP6X

5G (sub-6GHz), 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.1 Type-C

baterie: 4500 mAh + 30W (USB PD), Qi

Zdroj: fonearena.com



