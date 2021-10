Redmi Watch 2 a Buds 3 Lite oficiálně představeny

Zdroj: NotebookCheck

Redmi na své poslední konferenci představilo nové telefony spadající do řady Note 11 a také chytré hodinky Redmi Watch 2 nebo sluchátka Redmi Buds 3 Lite. Hodinky a sluchátka si podrobněji představíme v následujících odstavcích.

Redmi Watch 2

Xiaomi dokázalo u své druhé generace zmenšit rámečky a displej tak zvětšit. Displej se zvětšil z 1,4 palců na 1,6 palců, což je u hodinek výrazný posun. Další změnou je použití AMOLED technologie, původní model byl vybaven IPS LCD displejem. Kromě toho, že se zvětšila obrazovka, jsme se dočkali také navýšení rozlišení – 320 x 360 pixelů.

Čínský výrobce výrazně zapracoval na práci s energií, čímž došlo k zlepšení efektivity baterie. Na jedno nabití hodinky vydrží až 12 dní, původní model by musel být přepnut do úsporného režimu, aby se takové výdrže dočkal. Nabíjení se pak provádí pomocí magnetického konektoru, tak jako to známe z dřívější generace.

Srdcem hodinek je chipset Apollo 3.5, přičemž hodinky podporují 117 různých sportovních režimů včetně monitorování plavání. Máme tu také certifikaci 5ATM, takže zvládnou ponor do 50 metrů. Dále oceníte monitorování spánku a srdečního tepu nebo senzor SpO2. Pro outdoorové aktivity podporují Redmi Watch 2 čtyři systémy – GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou. Další funkcí konektivity je NFC. Kupující si mohou vybrat mezi 3 barvami těla hodinek a 6 barvami řemínku.

Hodinky Redmi Watch 2 si nyní můžete předobjednat za 63 dolarů, cca 1 400 Kč bez DPH.

Redmi Buds 3 Lite

Nová sluchátka od Xiaomi se snaží zapůsobit hlavně nízkou cenou, která činí 16 dolarů, tj. cca 350 Kč bez DPH. Stojí tedy v podstatě polovinu toho, co stojí Buds 3 Pro. Baterie v případe Redmi Buds 3 Lite vydrží 18 hodin, což je o 10 hodin méně, než v případě Buds 3 Pro.

Sluchátka je možné nabíjet skrze USB-C port a synchronizace se zařízením probíhá pomocí Bluetooth 5.2. Sluchátka bohužel nepodporují funkci ANC, což je vzhledem k nastavené ceně pochopitelné. Sluchátka však mají alespoň základní certifikaci IP54, která chrání před deštěm a potem.

